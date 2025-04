Siete in cerca di un nuovo smartphone ma non volete superare la soglia dei 500 euro? Se siete appassionati di dispositivi con un eccellente rapporto qualità-prezzo, il nuovo smartphone di Poco potrebbe essere la scelta giusta per voi. Questo modello, il Poco X7 Pro, è stato lanciato all’inizio del 2025 e si distingue per le sue caratteristiche tecniche, in particolare per l’autonomia della batteria.

Caratteristiche del poco x7 pro

Il Poco X7 Pro è dotato di un pannello AMOLED da 6,67 pollici, con una risoluzione di 1220 x 2712 pixel e un refresh rate di 120Hz. Questo display offre una luminosità di picco che raggiunge i 1.400 nits, garantendo una visione chiara anche sotto la luce diretta del sole. Con uno spessore di soli 8,3 millimetri, il dispositivo pesa appena 193 grammi, rendendolo maneggevole e facile da utilizzare.

Dal punto di vista fotografico, il Poco X7 Pro è equipaggiato con una doppia fotocamera posteriore. Il sensore principale da 50 MP con apertura f/1.5 è dotato di stabilizzazione ottica, mentre l’ultra-grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 offre un campo visivo di 120 gradi. Per gli amanti dei selfie, è presente una selfie-cam da 20 MP con apertura f/2.2, ideale per scatti di alta qualità.

Prestazioni e autonomia

Sotto la scocca, il Poco X7 Pro è alimentato dal SoC MediaTek 8400 Ultra, disponibile con opzioni di memoria di 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna, non espandibile. Questo garantisce prestazioni elevate per tutte le attività quotidiane, dal multitasking al gaming.

Un aspetto fondamentale di questo dispositivo è la batteria. Con una cella da 6.000 mAh, il Poco X7 Pro è progettato per durare fino a due giorni di utilizzo intenso. Inoltre, supporta la ricarica super rapida cablata da 90W, permettendo di ricaricare rapidamente il dispositivo in caso di necessità.

Acquisto e disponibilità

Attualmente, il Poco X7 Pro è disponibile su Amazon al prezzo di 349,90 euro, rappresentando un’opzione interessante per chi cerca uno smartphone performante senza spendere una fortuna. Con tutte queste caratteristiche, il Poco X7 Pro si posiziona come uno dei migliori smartphone sotto la soglia dei 500 euro nel 2025, ideale per chi desidera un dispositivo affidabile e ricco di funzionalità.