Se siete in cerca di uno smartphone in grado di resistere a qualsiasi avventura, l’OUKITEL WP28S potrebbe essere la scelta ideale. Questo dispositivo, disponibile su Amazon, è attualmente in offerta e rappresenta un’opzione allettante per chi desidera un telefono robusto e performante.

Dettagli dell’offerta su Amazon

Dal 15 gennaio 2025, l’OUKITEL WP28S è in promozione con un doppio sconto. Gli utenti possono beneficiare di uno sconto dell’11% sul prezzo medio, a cui si aggiunge un coupon che consente di risparmiare ulteriori 12 euro. Questi vantaggi portano il prezzo finale a soli 129 euro, un affare da non perdere per chi cerca un dispositivo robusto.

Caratteristiche tecniche dell’oukitel wp28s

L’OUKITEL WP28S è dotato di sistema operativo Android 14 e si distingue per la sua struttura resistente, progettata per affrontare urti e cadute. Il dispositivo presenta un schermo HD da 6,52 pollici, il che garantisce una visualizzazione chiara e dettagliata. Con 16 GB di RAM (distribuiti in 4 + 12) e una memoria interna di 128 GB, offre prestazioni elevate per l’uso quotidiano. Inoltre, la batteria da 10.600 mAh assicura un’eccezionale autonomia, rendendolo ideale per chi utilizza il telefono intensamente.

Vantaggi per gli studenti

Gli studenti possono approfittare di un’ulteriore opportunità grazie alla promozione Amazon Prime Student. Iscrivendosi, è possibile ricevere tre mesi di servizio gratuiti, che includono spedizioni gratuite Prime, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi su Prime Gaming e molto altro. Questa offerta rappresenta un vantaggio significativo per gli studenti che desiderano risparmiare e godere di una vasta gamma di servizi.

Per ulteriori dettagli sull’OUKITEL WP28S, è possibile visitare la pagina ufficiale su Amazon e scoprire tutte le specifiche e le funzionalità che questo smartphone rugged ha da offrire.