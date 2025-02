Samsung ha annunciato che i tempi di lancio per la nuova interfaccia utente, One UI 7, si allungheranno, con l’eccezione dei modelli Galaxy S25, già aggiornati. Questo ritardo, tuttavia, rappresenta un’opportunità per riflettere su quali dispositivi non riceveranno ulteriori aggiornamenti software dopo questo importante upgrade. La situazione è emersa in seguito al lancio del programma beta di One UI 7, iniziato nel dicembre 2024, e che si prevede durerà fino a marzo o aprile 2025.

Il programma beta di one ui 7

Il programma beta di One UI 7 è stato avviato a dicembre 2024, e i feedback degli utenti sono stati fondamentali per migliorare l’esperienza finale. Samsung ha dichiarato di avere grandi aspettative per questo aggiornamento, che dovrebbe portare significativi miglioramenti a tutti i dispositivi compatibili. Tuttavia, i ritardi riscontrati nel lancio del software hanno portato a riflessioni sulle future politiche di aggiornamento del colosso sudcoreano. Secondo quanto riportato dal portale GizmoChina, alcuni modelli di smartphone non riceveranno più aggiornamenti significativi dopo One UI 7 e Android 15.

Dispositivi che non riceveranno ulteriori aggiornamenti

Dopo l’implementazione di One UI 7, diversi dispositivi Samsung non beneficeranno di ulteriori aggiornamenti. La lista include modelli popolari come il Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra, così come il Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3. Anche i modelli della serie A, come il Galaxy A14 e A14 5G, e della serie M, come il Galaxy M33, M14 e M14 5G, sono inclusi. Infine, il Samsung Galaxy F14 e il Galaxy Tab S6 Lite (2022) non riceveranno più aggiornamenti significativi, così come il Galaxy Tab Active 4 Pro.

Questi dispositivi, pur ricevendo One UI 7 e le relative patch di sicurezza, non saranno aggiornati a One UI 8, che sarà basato su Android 16, previsto per la fine del 2025 e inizio 2026. La prima beta di Android 16 è già disponibile per gli smartphone Pixel, rilasciata tra novembre e dicembre 2024.

Politiche di aggiornamento e patch di sicurezza

La cessazione degli aggiornamenti principali non implica che gli smartphone smetteranno di ricevere assistenza. Samsung continuerà a fornire patch di sicurezza per uno o due anni dopo il termine del supporto software, a seconda delle politiche dichiarate al momento del lancio di ciascun dispositivo. Questo approccio garantisce che, nonostante la mancanza di aggiornamenti significativi, gli utenti possano continuare a utilizzare i loro dispositivi in sicurezza.

In questo contesto, mentre i ritardi di One UI 7 possono sembrare problematici, è importante considerare le implicazioni a lungo termine per i dispositivi Samsung. Con un attento monitoraggio delle politiche di aggiornamento, gli utenti possono pianificare meglio il futuro dei loro smartphone.