Un gruppo di archeologi inglesi ha recentemente fatto una scoperta significativa nel cuore di Londra, precisamente nel quartiere finanziario della City, dove hanno rinvenuto una sezione del muro della prima basilica romana mai costruita nella capitale britannica. Questo importante ritrovamento è avvenuto tra le fondamenta di alcuni uffici e grattacieli, un’area che rappresenta il fulcro della principale borsa del Regno Unito.

La notizia è stata comunicata da Sophie Jackson, direttrice del Museum of London Archaeology, che ha seguito attentamente i lavori di scavo nella zona storica di Londra per diversi mesi. La basilica, eretta circa 2.000 anni fa durante la conquista romana della Britannia, iniziata sotto l’imperatore Claudio e terminata con il regno di Tito, ha sorpreso gli esperti per le sue fondamenta, che si presentano in ottimo stato di conservazione.

Costruita insieme al foro romano, questa basilica fu demolita intorno al 120 d.C. per dare spazio al secondo foro, un progetto che si rivelò quasi cinque volte più grande e molto più opulento rispetto all’originale. Gli scavi hanno rivelato che la basilica, utilizzata come tribunale, era realizzata con materiali come piastrelle di ceramica, selce e pietra, in netto contrasto con la successiva basilica, la quale richiese un uso massiccio di marmo.

Il valore storico della basilica

Chris Hayward, presidente della City of London Corporation, ha sottolineato l’importanza di questo ritrovamento, affermando che “questa basilica contribuisce a legare insieme i monumenti archeologici esistenti della città, mostrando come Londra sia stata e continui a essere plasmata dalla sua storia”. La scoperta offre una nuova prospettiva sul passato romano di Londra e sullo sviluppo urbano della capitale.

Gli archeologi sono ottimisti riguardo alla possibilità di integrare la basilica nei tour turistici, che già includono numerosi altri siti storici e archeologici di grande rilevanza. La basilica potrebbe diventare una nuova attrazione per i visitatori, arricchendo ulteriormente l’offerta culturale della città e promuovendo una maggiore consapevolezza sul suo patrimonio storico.

Prospettive future per il sito archeologico

Il lavoro di scavo continua, con l’obiettivo di esplorare ulteriormente il sito e comprendere meglio il contesto in cui si trovava la basilica. Gli archeologi sperano di raccogliere informazioni preziose che possano illuminare le pratiche sociali, politiche e culturali dell’epoca romana a Londra. Con l’interesse crescente per la storia della città, questa scoperta rappresenta un’opportunità unica per approfondire la conoscenza del passato romano e la sua influenza sulla Londra moderna.

Il Museum of London Archaeology e le autorità locali stanno già pianificando iniziative per valorizzare il sito e coinvolgere la comunità, rendendo la storia più accessibile e coinvolgente per tutti. La basilica, sebbene dimenticata per secoli, potrebbe quindi tornare a rivivere nel contesto contemporaneo, offrendo una connessione tangibile con il passato romano della capitale britannica.