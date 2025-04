Attualmente, gli appassionati della tecnologia possono approfittare di un’ottima opportunità per acquistare l’iPhone 16 Pro a un prezzo scontato su Amazon. Questo modello all’avanguardia, noto per le sue prestazioni elevate e le innovative funzionalità, è disponibile in promozione in questo preciso momento.

Dettagli dell’offerta

L’iPhone 16 Pro è attualmente in vendita su Amazon con uno sconto del 19%, riducendo il prezzo originale di 1.239 euro a soli 999 euro. Questo dispositivo è venduto e spedito direttamente da Amazon, garantendo una disponibilità immediata per tutti gli acquirenti. La versione in promozione è dotata di una memoria interna di 128 GB, perfetta per chi desidera spazio sufficiente per foto, video e applicazioni.

Caratteristiche tecniche del dispositivo

Questo smartphone è equipaggiato con un display Super Retina XDR da 6,3 pollici, che offre un’esperienza visiva straordinaria grazie alla sua alta risoluzione e ai colori vividi. Il cuore dell’iPhone 16 Pro è il potente chip A18 Pro, che garantisce prestazioni elevate e una gestione efficiente delle applicazioni. Inoltre, il dispositivo supporta le funzionalità di Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale proprietaria di Apple, la quale sta guadagnando sempre più terreno anche in Italia.

Colorazioni disponibili e vantaggi di Amazon Prime

I clienti possono scegliere tra tutte le quattro colorazioni disponibili dell’iPhone 16 Pro: Titanio Bianco, Titanio Naturale, Titanio Sabbia e Titanio Nero. Questa varietà consente a ciascun utente di trovare il modello che meglio si adatta al proprio stile personale.

In aggiunta, chi è iscritto ad Amazon Prime può beneficiare di consegne rapide e gratuite sui propri acquisti, oltre a una vasta gamma di contenuti, tra cui film e serie TV su Amazon Prime Video. I nuovi utenti possono provare il servizio gratuitamente per 30 giorni, mentre gli studenti hanno la possibilità di usufruire di ben 90 giorni gratuiti grazie alla promozione Amazon Prime Student. Inoltre, sono disponibili periodi di prova gratuiti per altri servizi, come Music Unlimited, Kindle Unlimited e Audible, rendendo l’offerta ancora più interessante per i consumatori.