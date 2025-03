Se state cercando un modo efficace per ricaricare più dispositivi contemporaneamente, un’offerta su Amazon potrebbe catturare la vostra attenzione. Il caricatore DKESMP, attualmente in promozione, presenta due riduzioni di prezzo che saranno disponibili solo per un breve periodo.

Caratteristiche del caricatore

Il caricatore, con una potenza di 200W, è dotato di ben otto porte USB, di cui quattro porte USB di tipo C e quattro porte USB di tipo A. Ogni porta supporta i principali standard di ricarica rapida, rendendo questo dispositivo estremamente versatile. Un ulteriore vantaggio è rappresentato da un display integrato che consente di monitorare il progresso della ricarica per ciascuna delle otto porte. Grazie a una combinazione di uno sconto del 5% sul prezzo più basso recente e un coupon che offre un ulteriore 35% di sconto, il prezzo finale è stato ridotto a soli 29 euro.

Offerte per studenti

Per chi desidera approfondire ulteriormente le caratteristiche di questo caricatore multiplo da 200W, è possibile visitare la pagina ufficiale su Amazon per ulteriori dettagli.

Inoltre, gli studenti possono approfittare della promozione Amazon Prime Student, che offre tre mesi di servizio gratuito. Questa offerta include spedizioni gratuite con Prime, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi tramite Prime Gaming e molto altro ancora. Non perdete l’occasione di sfruttare questa vantaggiosa offerta.