Avete l’esigenza di una memoria esterna di grande capacità e affidabilità? In tal caso, non potete perdere l’occasione offerta dalla Tech Week di Amazon, che consente di acquistare un hard disk meccanico esterno a un prezzo vantaggioso.

Dettagli sull’offerta

Attualmente, è disponibile il Seagate Expansion Desktop STKP16000400, un dispositivo di archiviazione venduto e spedito direttamente da Amazon con disponibilità immediata. Questo prodotto di Seagate è attualmente in sconto del 24% rispetto al prezzo consigliato di 334,99 euro, ora offerto a soli 254 euro.

Caratteristiche tecniche del prodotto

Il Seagate Expansion Desktop STKP16000400 è un hard disk meccanico esterno da 3,5 pollici dotato di interfaccia USB 3.0. Un aspetto distintivo di questo prodotto è la garanzia che include il Data Recovery Service, un servizio utile per il recupero dei dati in caso di guasto. Per quanto riguarda la capacità, questo hard disk di colore nero consente di conservare file per un massimo di 16 TB, rendendolo ideale per chi ha bisogno di spazio di archiviazione ampio e sicuro.

Vantaggi di Amazon Prime e ulteriori informazioni

Per scoprire ulteriori dettagli sul Seagate Expansion Desktop, è possibile visitare la sua pagina ufficiale su Amazon. Se desiderate eliminare le spese di spedizione sui vostri acquisti, considerate l’iscrizione ad Amazon Prime. I primi 30 giorni sono gratuiti, offerti dalla stessa Amazon. Gli studenti possono usufruire di un vantaggio ancora maggiore, con 90 giorni gratuiti di prova.

Iscrivendovi a Amazon Prime, avrete accesso a una vasta gamma di vantaggi, tra cui film e serie TV di Prime Video e giochi gratuiti di Prime Gaming. Inoltre, Amazon offre anche tre mesi di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible. Approfittate di questa opportunità per attivare l’iscrizione di prova a questi servizi e scoprire tutto ciò che Amazon ha da offrire.