Avete mai pensato di migliorare la sicurezza della vostra casa con un sistema di sorveglianza efficiente? Se siete alla ricerca di telecamere da installare all’interno della vostra abitazione, il bundle in offerta su Amazon potrebbe essere la soluzione ideale. Questo pacchetto è particolarmente vantaggioso per chi desidera monitorare la propria casa, tenendo d’occhio sia i bambini che gli animali domestici.

Telecamere ieGeek SC1 in offerta

Le telecamere proposte sono le ieGeek SC1, note per la loro alta qualità e per il prezzo accessibile. Attualmente, è disponibile uno sconto del 5% rispetto al prezzo più basso registrato di recente, accompagnato da un coupon di 13 euro. Questo significa che il costo finale scende da 59,99 euro a soli 43 euro. Un’opportunità da non perdere per chi desidera una protezione efficace senza spendere una fortuna.

Caratteristiche delle telecamere

All’interno della confezione si trovano due telecamere ieGeek, dotate di supporto per la risoluzione 2K. Queste telecamere possono connettersi tramite WiFi, supportando sia le reti a 2,4 GHz che quelle a 5 GHz. Tra le funzionalità principali, spiccano la visione notturna, l’audio bidirezionale e la possibilità di registrare in modo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Queste caratteristiche le rendono particolarmente adatte per un uso domestico, garantendo una sorveglianza costante e affidabile.

Vantaggi di Amazon Prime

Per chi desidera ottimizzare ulteriormente le spese su Amazon, è possibile iscriversi ad Amazon Prime. I nuovi iscritti possono usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni, mentre gli studenti hanno diritto a ben 90 giorni gratis. Con l’iscrizione a Prime, si accede a numerosi vantaggi, tra cui film e serie TV su Prime Video e giochi gratuiti su Prime Gaming. Inoltre, Amazon offre anche tre mesi di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible. Un’occasione imperdibile per esplorare tutti i servizi disponibili e arricchire la propria esperienza di acquisto.