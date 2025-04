Attualmente, per chi è in cerca di una scheda video NVIDIA di ultima generazione senza voler superare il prezzo di listino, Amazon offre un’interessante opportunità. Infatti, è possibile acquistare una GPU RTX 5080 a un costo vantaggioso.

Il modello ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC è disponibile al prezzo di 1.190,99 euro attraverso rivenditori su Amazon. Questo prezzo è particolarmente competitivo, considerando che le tempistiche di consegna sono più rapide rispetto ad altri modelli di schede video. In precedenza, il prezzo di lancio della RTX 5080 era fissato a 1.199 euro, ma un recente taglio ufficiale ha abbassato il prezzo MSRP sul sito ufficiale di NVIDIA a 1.139 euro.

Altre opzioni disponibili su Amazon

Attualmente, su Amazon non ci sono molte altre GPU RTX 5080 a un costo simile. L’alternativa più vicina è rappresentata dalla MSI GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC, proposta a 1.199 euro e venduta direttamente da Amazon. Tuttavia, è importante notare che le tempistiche di consegna potrebbero essere più lunghe rispetto al modello ZOTAC.

In aggiunta, è possibile considerare il modello MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC, anch’esso offerto a 1.199 euro. Anche in questo caso, il prezzo è disponibile senza rivenditori, ma si consiglia di monitorare eventuali cambiamenti nel tempo.

Opportunità di risparmio con Amazon Prime

Per chi desidera azzerare le spese di spedizione sui propri acquisti su Amazon, l’iscrizione ad Amazon Prime può risultare vantaggiosa. I nuovi utenti possono usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni, mentre gli studenti possono accedere a 90 giorni di prova gratuita. Iscrivendosi a Prime, si ottiene non solo la spedizione gratuita, ma anche l’accesso a una vasta gamma di contenuti, tra cui film e serie TV tramite Prime Video, giochi gratuiti con Prime Gaming e altri vantaggi come tre mesi di Music Unlimited e due mesi di Kindle Unlimited.

Per chi è interessato a ulteriori schede video della Serie 50 di GeForce, è consigliabile dare un’occhiata alla disponibilità della RTX 5060 Ti e della RTX 5070 su Amazon. Queste opzioni possono risultare interessanti per chi cerca prestazioni elevate a prezzi competitivi.