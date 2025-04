Attualmente, il mercato delle schede video è in fermento e, se state considerando l’acquisto di una scheda video GeForce RTX 5070, il momento potrebbe essere propizio. Su Amazon, infatti, sono disponibili diverse opzioni a prezzi competitivi, rendendo l’acquisto particolarmente interessante per gli appassionati di tecnologia.

Modelli di GPU disponibili su Amazon

Tra i modelli di GPU RTX 5070 che stanno attirando l’attenzione degli utenti su Amazon, spiccano quelli di Palit, in particolare le varianti Infinity 3, GamingPro e Infinity 3 OC. Al momento della scrittura, i prezzi per queste schede video sono stati ridotti dai rivenditori a 608,99 euro, 623,99 euro e 626,99 euro rispettivamente. È importante notare che la disponibilità potrebbe variare e i prezzi potrebbero subire modifiche nel tempo, ma queste varianti sono attualmente tra le più ricercate. Inoltre, il prezzo consigliato al pubblico (MSRP) della RTX 5070, come indicato sul sito di NVIDIA, è di 629 euro.

Altre opzioni di schede video

In aggiunta ai modelli di Palit, su Amazon si possono trovare anche altre schede video RTX 5070 da marchi come ZOTAC e GIGABYTE. Tuttavia, al momento della scrittura, questi modelli risultano essere venduti a prezzi superiori rispetto all’MSRP precedentemente menzionato. È opportuno tenere d’occhio le fluttuazioni del mercato, poiché i prezzi possono cambiare rapidamente.

Opzioni aggiuntive per gli appassionati di tecnologia

Per chi fosse interessato a esplorare ulteriormente il mondo delle schede video, è possibile consultare approfondimenti riguardanti la disponibilità delle schede video RTX 5070 Ti e la disponibilità delle schede video RTX 5060 Ti.

Inoltre, per chi non fosse ancora iscritto ad Amazon Prime, è possibile provare il servizio gratuitamente per 30 giorni, approfittando di vantaggi come spedizioni rapide e accesso a film e serie TV su Amazon Prime Video. Gli studenti possono beneficiare di 3 mesi di Prime a costo zero, con ulteriori vantaggi come TRE MESI gratis di Music Unlimited e due mesi gratis di Kindle Unlimited.