Se desiderate abbandonare gli auricolari Bluetooth di bassa qualità e passare a un prodotto di alta gamma, le cuffie Huawei FreeBuds Pro 4 in promozione su Amazon potrebbero essere la scelta giusta per voi.

Dettagli dell’offerta

Attualmente, le Huawei FreeBuds Pro 4 sono disponibili su Amazon con uno sconto del 15%, riducendo il prezzo da 199 euro a soli 169 euro. Questa offerta è valida per un periodo limitato, quindi è consigliabile affrettarsi per approfittarne. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, garantendo una disponibilità immediata.

Caratteristiche tecniche

Le Huawei FreeBuds Pro 4 sono compatibili con dispositivi iPhone e Android, offrendo un’esperienza audio di alta qualità grazie al supporto per l’audio a 48 KHz e a 24 bit senza perdite. Questi auricolari wireless sono dotati di ANC Dinamico, che consente di ridurre i rumori esterni, migliorando l’esperienza di ascolto. Inoltre, la batteria a lunga durata assicura che gli utenti possano godere della musica per ore senza interruzioni. Le cuffie sono disponibili in tre colori: nero, bianco e verde, permettendo di scegliere quello che meglio si adatta al proprio stile.

Vantaggi dell’abbonamento Amazon Prime

Per chi non è ancora iscritto ad Amazon Prime, è possibile provare il servizio gratuitamente per 30 giorni grazie a una promozione esclusiva. Gli studenti possono beneficiare di tre mesi di Prime senza alcun costo. Abbonandosi, si accede a numerosi vantaggi, tra cui la spedizione veloce gratuita, l’accesso a film e serie TV su Amazon Prime Video e giochi gratuiti tramite Prime Gaming. Inoltre, ci sono offerte per TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible, offrendo un’ampia gamma di contenuti da esplorare.

Per ulteriori dettagli sulle Huawei FreeBuds Pro 4, è possibile visitare la pagina ufficiale su Amazon e scoprire tutte le specifiche e le opzioni disponibili.