Avete mai pensato di installare una telecamera di sicurezza all’esterno della vostra abitazione? Se la risposta è affermativa, non potete perdere l’occasione di approfittare della promozione disponibile su Amazon in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, che si sta svolgendo nel mese di aprile 2025.

Caratteristiche della telecamera COOAU G1 pro

La COOAU G1 Pro si distingue per la sua versatilità, essendo dotata di una batteria ricaricabile che può essere alimentata anche tramite un pannello solare incluso nella confezione. Questa caratteristica la rende particolarmente adatta per l’installazione in ambienti esterni, dove l’accesso alla rete elettrica può essere limitato. Inoltre, la telecamera è progettata per connettersi a internet tramite il 4G, grazie alla presenza di uno slot per schede SIM, garantendo così una sorveglianza continua anche in assenza di Wi-Fi.

La qualità delle immagini registrate è di livello elevato, con una risoluzione 2K che permette di ottenere dettagli nitidi e chiari. Un’altra funzionalità interessante è la capacità di ruotare a 360 gradi, offrendo così una copertura completa dell’area monitorata. Questa caratteristica è fondamentale per garantire la sicurezza degli spazi esterni, consentendo di tenere sotto controllo ogni angolo senza dover installare più telecamere.

Vantaggi di Amazon Prime e offerte aggiuntive

