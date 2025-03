Per chi desidera migliorare la sicurezza della propria abitazione, l’uso di una telecamera di sorveglianza versatile e dotata di numerose funzionalità rappresenta una soluzione efficace. In particolare, l’offerta attuale su Amazon per la telecamera Virtavo LJH10 è particolarmente interessante. Questo dispositivo, che può essere utilizzato anche all’esterno, è ora disponibile a un prezzo scontato.

La Virtavo LJH10 ha subito una significativa riduzione di prezzo grazie a un doppio sconto. Fino al 31 dicembre 2025, i clienti possono approfittare di un sconto del 31% sul prezzo consigliato, accompagnato da un coupon di 5 euro. Questo permette di acquistare la telecamera a soli 25 euro, rispetto al prezzo originale di 44,99 euro.

Caratteristiche della telecamera Virtavo LJH10

Questa telecamera di sicurezza è in grado di trasmettere immagini in risoluzione 2K, garantendo una qualità visiva elevata. Funzionando a batteria, è particolarmente adatta per l’installazione all’esterno. Un punto di forza del modello è il pannello solare integrato, che consente di ricaricare la batteria durante le ore di sole, rendendo il dispositivo ancora più autonomo e pratico.

La visione notturna a colori è un’altra caratteristica che distingue la Virtavo LJH10, consentendo di monitorare l’area anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, la telecamera è progettata per essere impermeabile, il che la rende resistente agli agenti atmosferici. La funzionalità di audio bidirezionale permette agli utenti di comunicare attraverso la telecamera, aggiungendo un ulteriore livello di interattività e sicurezza.

Offerte aggiuntive su Amazon

Acquistando la Virtavo LJH10, i clienti possono anche beneficiare di vantaggi esclusivi offerti da Amazon. Attualmente, è possibile ottenere tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, che offre accesso a una vasta libreria musicale. Inoltre, sono disponibili due mesi gratuiti di Kindle Unlimited, permettendo di esplorare una grande varietà di eBook. Infine, gli utenti possono approfittare di 30 giorni gratuiti di Audible, con accesso a una selezione di audiolibri e podcast in italiano. Queste offerte arricchiscono ulteriormente l’esperienza dell’utente, rendendo l’acquisto della telecamera ancora più vantaggioso.

In questo contesto, la Virtavo LJH10 si presenta come una scelta ideale per chi desidera aumentare la sicurezza della propria casa senza rinunciare alla qualità e alla praticità.