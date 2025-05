Il brand 70mai si è affermato come un punto di riferimento nel settore delle dashcam, anche nel mercato italiano, dove ha recentemente lanciato la nuova 4K Omni dotata della tecnologia Sony Starvis 2. Questo modello rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai precedenti, colmando le lacune riscontrate nel passato.

A dicembre 2024, abbiamo condiviso la nostra esperienza con la 70mai Omni, una dashcam che si era distinta per la sua facilità d’uso e il design elegante a forma di uovo, decisamente più accattivante rispetto alla più sobria 70mai A810. Sebbene la A810 offrisse una qualità d’immagine superiore, raggiungendo una risoluzione di fino a 4K e gestendo in modo eccellente il rumore digitale, la nuova 4K Omni ha cambiato le carte in tavola. Grazie all’adozione della tecnologia Sony STARVIS 2, ora produce immagini di qualità comparabile a quelle della A810.

Un design innovativo e funzionalità avanzate

La 4K Omni combina il design distintivo della sua predecessore con una telecamera motorizzata capace di ruotare di 360 gradi, arricchita da un sistema di intelligenza artificiale in grado di monitorare l’ambiente circostante. Il nuovo sensore Sony IMX 678 garantisce immagini nitide e dettagliate, equiparabili a quelle della A810. Inoltre, è disponibile una seconda telecamera di supporto da installare sul parabrezza per riprendere l’interno dell’auto o, meglio ancora, sul lunotto posteriore per registrare ciò che accade dietro il veicolo. Questa telecamera secondaria utilizza il sensore Sony IMX 662, che, pur essendo di qualità inferiore rispetto all’IMX 678, offre comunque buone prestazioni.

Connettività e installazione

La nuova dashcam è dotata di Wi-Fi 6 5 GHz, che assicura connessioni più stabili e rapide con lo smartphone. È possibile integrare un modulo 4G di 70mai per monitorare il veicolo in tempo reale, 24 ore su 24. L’installazione di questo kit richiede l’assistenza di un elettrauto esperto e l’inserimento di una scheda SIM per la connessione remota. Sebbene 70mai consigli un piano TIM, qualsiasi operatore è compatibile, a patto di avere un piano dati adeguato, poiché il trasferimento di video in 4K consuma una notevole quantità di dati.

Se si decide di non utilizzare il kit 4G, l’installazione della 4K Omni diventa molto più semplice. È sufficiente collegarla all’adattatore 12V fornito nella confezione, che include anche una porta USB-A aggiuntiva. In questa configurazione, la dashcam funziona solo quando l’auto è accesa, consentendo di utilizzare la seconda telecamera, ma non offre la sorveglianza durante la sosta.

Qualità delle immagini e prestazioni

La 4K Omni si distingue per la sua facilità d’uso. Dopo una rapida configurazione iniziale, è pronta per l’uso. Mentre la versione standard presentava alcune limitazioni nella qualità delle immagini, la 4K Omni risolve queste problematiche, garantendo registrazioni dettagliate e chiare anche al buio, grazie alla tecnologia Lumi Vision di 70mai. Inoltre, l’inclusione dell’HDR a doppio canale assicura che tutte le immagini, sia quelle riprese dalla telecamera principale che quelle dalla telecamera secondaria, siano in HDR. La dashcam è in grado di produrre immagini 4K a 60 fps e può operare in un ampio intervallo di temperature, da -40° C a 85° C, rendendola adatta a qualsiasi condizione climatica.

Prezzi e opzioni di acquisto

Il monitor integrato nella dashcam, sebbene non offra dettagli eccezionali e sia di dimensioni ridotte, è sufficiente per gestire le opzioni disponibili e interagire con l’assistente digitale MaiX. Il prezzo per il kit base della 4K Omni in Italia è di 314,99 euro. Con l’aggiunta della seconda telecamera, il costo sale a 360,99 euro (attualmente in promozione a 324,89 euro), mentre i kit 360° Guardian Solution, con e senza 4G, costano rispettivamente 661,96 euro e 687,96 euro. È possibile trovare offerte sul sito ufficiale di 70mai.

La 4K Omni rappresenta un investimento ragionevole per chi cerca una dashcam motorizzata a 360° che offre un’eccellente qualità d’immagine, GPS, HDR, Wi-Fi 6 5 GHz, supporto per l’intelligenza artificiale, controllo vocale e connettività 4G opzionale. Con il miglioramento della qualità dell’immagine rispetto ai modelli precedenti, questa dashcam è ora una scelta da prendere in considerazione per chi desidera proteggere il proprio veicolo.