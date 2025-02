La notizia ha colto di sorpresa il mondo dello sport e della finanza. Il 15 marzo 2025, la società Tether, nota per la creazione della stablecoin più diffusa, ha ufficializzato l’acquisizione di una quota di minoranza nella Juventus Football Club. Questo investimento rappresenta un passo significativo per il club bianconero e per la stessa Tether, che mira a integrare innovazione tecnologica e sport.

Dettagli dell’acquisizione

Nel comunicato diramato attraverso il proprio sito web ufficiale, Tether ha rivelato di aver acquisito il 5,01% delle azioni della Juventus, un pacchetto che include anche una piccola parte di titoli privi di diritto di voto. La società ha già informato la Consob, l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari in Italia, come previsto dalla normativa vigente. Questo investimento non è solo un’operazione finanziaria, ma segna l’inizio di una nuova era per il club torinese, aprendo a opportunità di sviluppo e innovazione.

Commenti del CEO

Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha espresso grande entusiasmo riguardo a questa collaborazione. In un’intervista, ha dichiarato: “In linea con il nostro investimento strategico nella Juventus, Tether sarà un pioniere nell’integrazione di nuove tecnologie, come asset digitali, intelligenza artificiale e biotecnologie, con il mondo dello sport.” Ardoino ha anche lanciato lo slogan “Make Juventus Great Again”, evidenziando l’intento di apportare cambiamenti significativi e positivi nel panorama calcistico internazionale.

Impatto sul mercato

La società Tether, fondata da Giancarlo Devasini, uno dei più ricchi imprenditori italiani e appassionato sostenitore della Juventus, ha raggiunto una capitalizzazione di mercato che supera i 140 miliardi di dollari e conta oltre 400 milioni di utenti nei mercati emergenti. Questo investimento non è un episodio isolato; Tether ha dimostrato un impegno costante nella promozione delle stablecoin e della tecnologia blockchain, come evidenziato anche dai contratti di sponsorizzazione stipulati con il Lugano FC.

Prospettive future

La sinergia tra Tether e la Juventus potrebbe portare a sviluppi interessanti in un settore sportivo in continua evoluzione, dove l’innovazione tecnologica gioca un ruolo sempre più cruciale. Con questo accordo, entrambe le parti si preparano a esplorare nuovi orizzonti e opportunità, mirando a rivoluzionare il modo in cui il calcio e le tecnologie digitali possono interagire e crescere insieme.