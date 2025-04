Tineco ha svelato il 2 aprile 2025 il lancio della nuova serie di lavapavimenti FLOOR ONE S9 Artist Series, che include i modelli Floor One S9 Artist e Floor One S9 Artist Premium. Questi dispositivi combinano un design raffinato con tecnologie all’avanguardia, offrendo soluzioni innovative per la pulizia.

Caratteristiche dei modelli

Entrambi i modelli sono dotati della tecnologia iLoop Smart Sensor, in grado di regolare automaticamente l’aspirazione e il flusso d’acqua in base al grado di sporco presente, ottimizzando le prestazioni senza necessità di intervento manuale. Il design è caratterizzato da un peso leggero e da una struttura senza fili, con un serbatoio dell’acqua pulita posizionato sopra la spazzola per garantire una manovrabilità superiore. Le ruote SmoothDrive omnidirezionali permettono un controllo fluido a 360 gradi, facilitando la pulizia anche negli angoli più difficili da raggiungere.

Sistema di asciugatura e prestazioni

Al termine dell’uso, il sistema FlashDry avvia un ciclo automatico di due minuti, che utilizza acqua riscaldata a 85 gradi Celsius per sciogliere lo sporco, prevenendo la proliferazione di batteri e cattivi odori. La fase di asciugatura, anch’essa a 85 gradi, garantisce che il dispositivo rimanga pulito e pronto per il prossimo utilizzo. La potenza di aspirazione raggiunge i 22mila Pa, mentre la batteria consente un’autonomia di 50 minuti, rendendo possibile lunghe sessioni di pulizia senza interruzioni.

Disponibilità e prezzo

Il modello FLOOR ONE S9 Artist è disponibile al prezzo di 899€ su Amazon e sul sito ufficiale di Tineco. Il FLOOR ONE S9 Artist Premium, invece, sarà disponibile online su Mediaworld e nei negozi fisici entro la fine di aprile 2025. Queste nuove soluzioni di pulizia rappresentano un passo avanti significativo nel settore, combinando efficienza e praticità per soddisfare le esigenze di pulizia moderne.