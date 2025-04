A pochi giorni dalla diffusione della terza beta di iOS 18.5, avvenuta il 15 maggio 2025, Apple ha rilasciato una nuova versione beta dedicata agli sviluppatori e agli iscritti al programma di test, in vista del lancio previsto per la fine di maggio o l’inizio di giugno. Questo aggiornamento si presenta come un intervento minore rispetto al precedente iOS 18.4, senza introdurre cambiamenti radicali, ma con alcune novità interessanti.

Patch di sicurezza e fix dei bug

La principale novità di questo aggiornamento riguarda le patch di sicurezza e i fix dei bug segnalati dagli utenti. Sebbene non vengano aggiunte nuove funzionalità, questi interventi sono essenziali per garantire il corretto funzionamento dei dispositivi e per proteggerli da possibili attacchi esterni. Per questo motivo, è sempre consigliabile mantenere i dispositivi aggiornati all’ultima versione disponibile. Le patch di sicurezza non solo migliorano la stabilità del sistema, ma contribuiscono anche a una maggiore protezione dei dati personali degli utenti.

Novità nell’app Mail

Un’altra novità significativa riguarda l’app Mail, già rinnovata con il rilascio di iOS 18.4. Con l’arrivo di iOS 18.5, gli utenti potranno disattivare le foto contatto direttamente dall’app, senza dover accedere al menu Impostazioni del sistema operativo. Questa semplificazione migliora l’esperienza utente, rendendo più accessibili le funzioni desiderate. Inoltre, il pannello “Tutte le mail” sarà nuovamente messo in primo piano, dopo essere stato spostato in fondo nella versione precedente. Questi cambiamenti mirano a rendere l’app Mail più intuitiva e facile da usare.

Modifiche all’app Impostazioni

Dalla beta di iOS 18.5 emerge anche una modifica al pannello relativo alle informazioni di Apple Care+ nell’app Impostazioni. Le informazioni saranno visualizzate in modo più chiaro e in primo piano, facilitando l’accesso per gli utenti che desiderano consultare i dettagli relativi alla loro copertura. Queste modifiche riflettono l’impegno di Apple nel migliorare continuamente l’usabilità delle proprie applicazioni e nell’offrire un supporto sempre più efficace ai propri clienti.

Attualmente, non è stata comunicata una data ufficiale per il lancio di iOS 18.5, ma è possibile consultare le previsioni sulla finestra di lancio di questo aggiornamento. Con l’avvicinarsi della data prevista, gli utenti possono aspettarsi ulteriori dettagli e informazioni riguardo a questa attesa release.