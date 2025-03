Se possedete un ampio salotto e desiderate dotarvi di un televisore di grandi dimensioni, in grado di offrire le più moderne tecnologie per un’esperienza di gioco ottimale con PlayStation 5, è il momento giusto per considerare le recenti offerte di Amazon. Nel 2025, la piattaforma di e-commerce ha lanciato una serie di promozioni imperdibili sui televisori, con sconti significativi su modelli di alta gamma.

Hisense 75A6N: La smart tv da 75 pollici

La Hisense 75A6N si distingue come il modello più grande tra le offerte attuali. Questa Smart TV da 75 pollici offre una risoluzione 4K Ultra HD, garantendo un’ottima qualità dell’immagine. Integra Alexa per un controllo vocale semplificato e supporta le tecnologie Dolby Vision e HDR 10+. In aggiunta, è dotata di un digitale terrestre di ultima generazione. Attualmente, il prezzo di listino è stato ridotto grazie a uno sconto del 28% e a un ulteriore sconto extra del 18% al momento del check-out, portando il costo finale da 829 euro a soli 486 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità vantaggiosa per chi cerca un grande schermo e prestazioni elevate.

Hisense 65U72NQ: Ideale per i gamer

Per gli appassionati di videogiochi, la Hisense 65U72NQ è una scelta eccellente. Questa TV da 65 pollici offre una risoluzione 4K Ultra HD e presenta caratteristiche avanzate come il Variable Refresh Rate, con una frequenza massima di aggiornamento di 144 Hz. Supporta anche Dolby Vision IQ, Alexa e HDR 10+. Attualmente, oltre a uno sconto del 18%, è disponibile un risparmio di 161 euro al check-out, riducendo il prezzo finale da 1.099 euro a soli 737 euro. Questo modello è perfetto per chi desidera un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

Hisense 65U62NQ: Un’ottima opzione QLED

La Hisense 65U62NQ rappresenta un’altra proposta interessante. Si tratta di una TV QLED 4K che include il digitale terrestre DVB-T2 e Alexa, offrendo anche supporto per Dolby Vision IQ, HDR 10+ e Dolby Atmos. Attualmente, è disponibile uno sconto di 75 euro al check-out, portando il prezzo finale a soli 573 euro. Questo modello è ideale per chi cerca un’ottima qualità audio e video in un’unica soluzione.

Per chi desidera approfittare di queste offerte, è consigliabile iscriversi ad Amazon Prime, che offre un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Gli abbonati possono accedere a spedizioni gratuite, una vasta selezione di film e serie TV su Prime Video e giochi gratuiti tramite il servizio Prime Gaming.