Scorrendo il catalogo di smartphone di OnePlus nel 2025, emergono diversi modelli che si distinguono per l’ottima autonomia e le elevate prestazioni. Qui di seguito presentiamo tre dispositivi di particolare interesse.

Oneplus 13

Il primo modello in esame è il OnePlus 13, attualmente in offerta a 1078 Euro, un prezzo ridotto rispetto ai precedenti 1159 Euro. Questo smartphone è equipaggiato con una batteria da 6000 mAh, in grado di supportare la ricarica rapida cablata a 100W, permettendo di raggiungere il 100% di carica in soli 36 minuti. Per chi preferisce la ricarica wireless, il dispositivo offre una potenza di 50W, completando la ricarica in 75 minuti. Il OnePlus 13 si presenta con un display LTPO AMOLED da 6,82 pollici e monta il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite con architettura octa-core, promettendo prestazioni elevate in ogni situazione.

Oneplus nord 4

Passando a una fascia di prezzo più accessibile, il OnePlus Nord 4 è disponibile su Amazon a 429 Euro, rispetto ai 499 Euro di listino. Questo smartphone è dotato di una batteria da 5500 mAh, che assicura un’ottima durata, e supporta anche la ricarica rapida cablata a 100W. Il display da 6,72 pollici OLED offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz, rendendo l’esperienza visiva fluida e reattiva. Il processore MediaTek Dimensity 9000, integrato nel dispositivo, consente di gestire senza problemi anche le applicazioni più esigenti.

Oneplus 12

Infine, il OnePlus 12 si presenta come un’ottima opportunità, con un prezzo attuale su Amazon di 759 Euro. Questo modello è dotato di una batteria Li-Po da 5400 mAh, che garantisce un’autonomia migliorata rispetto al modello precedente. Anche in questo caso, è supportata la ricarica rapida cablata a 100W, permettendo di raggiungere la carica completa in circa 24 minuti. Il OnePlus 12 si distingue per le sue capacità e la sua efficienza, rendendolo un’opzione interessante per chi cerca un dispositivo performante e affidabile.