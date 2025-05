Google ha recentemente annunciato nuove misure per migliorare la sicurezza degli utenti di Chrome, puntando sull’integrazione dell’intelligenza artificiale. Questa iniziativa, presentata in un post sul blog ufficiale dell’azienda, mira a contrastare le truffe online in modo più efficace, dopo le numerose segnalazioni riguardanti le estensioni pericolose del browser.

Nuove funzionalità di protezione avanzata

Il colosso tecnologico ha deciso di implementare Gemini Nano nella modalità di protezione avanzata di Chrome per desktop. Questo modello, che può operare direttamente sui dispositivi, offre la capacità di analizzare in tempo reale le pagine web visitate dagli utenti. In questo modo, è possibile ricevere avvisi tempestivi nel caso in cui un sito presenti elementi sospetti, anche se si tratta di truffe nuove e mai segnalate in precedenza.

Affidabilità nel riconoscimento delle frodi

Il motivo della scelta di Gemini Nano risiede nella sua comprovata affidabilità nel riconoscere la complessità e la continua evoluzione delle frodi online. Questa caratteristica ha semplificato notevolmente il rilevamento delle nuove strategie fraudolente, come quelle legate ai falsi servizi di assistenza tecnica, che sono diventati sempre più comuni.

Estensione delle funzionalità a Chrome per Android

Oltre a queste novità per la versione desktop, Google sta estendendo le funzionalità basate sull’IA anche a Chrome per Android. Qui, il sistema avviserà gli utenti quando ricevono notifiche spam o ingannevoli da vari siti web. In tali circostanze, l’intelligenza artificiale suggerirà di annullare l’iscrizione a queste comunicazioni. È importante notare che, al momento, questa funzione non è ancora disponibile per Chrome su desktop o su dispositivi iOS.

Impegno per una navigazione sicura

Con queste misure, Google dimostra un impegno costante nel garantire una navigazione più sicura per i propri utenti, cercando di adattarsi alle nuove minacce informatiche che emergono nel panorama digitale.