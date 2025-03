Se state cercando di acquistare un nuovo televisore con tecnologia QLED 4K per il vostro soggiorno, soprattutto se desiderate un modello di grandi dimensioni, non potete perdere le attuali offerte disponibili su Amazon. Le promozioni attive nel 2025 offrono occasioni imperdibili per arricchire la vostra esperienza visiva.

Hisense 55A72NQ

La prima proposta è la Hisense 55A72NQ, un televisore con pannello QLED da 55 pollici e risoluzione 4K Ultra HD. Questo modello è dotato di tecnologia Dolby Atmos, assistente vocale Alexa integrato e tuner DVB-T2. Attualmente, grazie a uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino di 569 euro, il costo si attesta a soli 425 euro. Questa offerta rappresenta un’ottima opportunità per chi desidera un televisore di alta qualità a un prezzo competitivo.

Hisense 75E63NT

Un altro modello interessante è la Hisense 75E63NT, che presenta caratteristiche simili a quelle del modello da 55 pollici, ma con uno schermo più ampio da 75 pollici. Questo televisore, sempre dotato delle migliori tecnologie, è attualmente in offerta con uno sconto del 16% sul prezzo più recente, che lo porta a un costo di soli 589 euro. Per chi cerca un’esperienza cinematografica più immersiva, questo modello si rivela una scelta eccellente.

Hisense 65U8NQ

Infine, troviamo la Hisense 65U8NQ, un televisore Mini LED Pro da 65 pollici, che supporta anche il Variable Refresh Rate a 144Hz. Questo modello è attualmente disponibile con uno sconto del 28% rispetto al prezzo consigliato, permettendo di acquistarlo a 929 euro. Le sue prestazioni elevate lo rendono ideale per i videogiocatori e per chi desidera un’ottima qualità visiva.

In aggiunta, Amazon propone vantaggi esclusivi come tre mesi gratis di Amazon Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible, offrendo accesso a una vasta libreria di musica, eBook, audiolibri e podcast in italiano. Queste offerte rendono l’acquisto di un nuovo televisore ancora più interessante, permettendo di godere di contenuti di intrattenimento a 360 gradi.