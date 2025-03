Un’imbarcazione con a bordo 45 turisti russi è affondata il 24 gennaio 2025 al largo della costa di Hurghada, nota località turistica dell’Egitto, nel Mar Rosso. Secondo quanto riportato dalla BBC, le autorità temono che almeno sei passeggeri abbiano perso la vita, tra cui due bambini. L’incidente ha suscitato un’ondata di indignazione e preoccupazione per la sicurezza delle escursioni marittime nella regione.

Bilancio dell’incidente

Il bilancio attuale dell’incidente segnala nove feriti e 29 superstiti. La tragedia ha colpito profondamente i familiari delle vittime e i turisti presenti nella zona, sollevando interrogativi su come un simile evento possa verificarsi in condizioni apparentemente favorevoli. L’imbarcazione affondata era parte di una delle molte escursioni organizzate in Egitto e gestita dalla compagnia di turismo subacqueo Sindbad Submarines, attiva nella zona da diversi anni.

Progettazione delle imbarcazioni

Le imbarcazioni della Sindbad sono progettate per immergersi fino a una profondità massima di circa 25 metri, permettendo ai turisti di esplorare il mondo sottomarino del Mar Rosso senza bagnarsi. Il sito web della compagnia, che è stato chiuso dopo l’incidente, descriveva l’esperienza come un’opportunità unica per ammirare la bellezza marina. A titolo di confronto, il noto sommergibile OceanGate, che ha subito un’implosione nel 2023, si trovava a circa 3.800 metri di profondità, evidenziando le differenze significative tra le due esperienze.

Cause e preoccupazioni di sicurezza

Al momento, non è stata ufficialmente identificata la causa dell’affondamento. Tuttavia, si tratta di un evento drammatico che mette in luce le gravi lacune nelle misure di sicurezza che avrebbero potuto prevenire questa tragedia. Negli ultimi mesi, si sono verificati incidenti simili, aumentando la preoccupazione per la sicurezza delle imbarcazioni turistiche in Egitto. A novembre 2024, ad esempio, 44 persone a bordo di uno yacht turistico sono affondate vicino a un altro resort egiziano, con 11 vittime accertate.

Eventi recenti e standard di sicurezza

In aggiunta, il mese scorso un’altra barca per immersioni si è capovolta in condizioni meteorologiche avverse sempre nelle vicinanze di Hurghada, coinvolgendo sei persone. Questi eventi hanno sollevato interrogativi cruciali sugli standard di sicurezza delle imbarcazioni nel paese, soprattutto considerando che l’ultimo disastro è avvenuto in acque calme e con venti leggeri.

Richiesta di miglioramenti nella sicurezza

L’oceanografo Simon Boxall dell’Università di Southampton ha dichiarato alla BBC che il paese sta affrontando una crisi in termini di sicurezza su alcune di queste navi turistiche. L’attenzione ora si concentra sulla necessità di migliorare le norme di sicurezza e garantire la protezione dei turisti che scelgono di visitare questa bellissima e popolare destinazione.