Acquistare un SSD portatile esterno rappresenta una soluzione efficace per chi possiede un notebook con limitata memoria interna. In questo contesto, l’offerta proposta da Amazon in occasione della Festa delle Offerte di Primavera del 2025 si rivela particolarmente interessante.

Dettagli dell’offerta su Lexar es3

Il prodotto in promozione è il Lexar ES3, un’unità a stato solido esterna disponibile per l’acquisto tramite Amazon, con spedizione immediata. Attualmente, l’SSD è scontato del 21% rispetto al prezzo medio di 89,99 euro, consentendo così di acquisirlo al prezzo vantaggioso di 70 euro. Questo rappresenta un’opportunità vantaggiosa per chi desidera ampliare lo spazio di archiviazione senza dover affrontare spese eccessive.

Caratteristiche tecniche dell’ssd

Il Lexar ES3 offre una capacità di 1TB, permettendo di archiviare una notevole quantità di dati. In termini di prestazioni, l’unità è in grado di raggiungere velocità di lettura di 1.050 MB/s e di scrittura di 1.000 MB/s. Queste specifiche lo rendono un’opzione ideale per chi necessita di un trasferimento rapido di file e dati. Inoltre, l’SSD è dotato di interfaccia USB 3.2 Gen 2 e di una porta USB-C, che consente il collegamento a una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, notebook, smartphone, tablet, fotocamere e console.

Vantaggi esclusivi per i clienti Amazon

Oltre all’ottima offerta su questo SSD, Amazon propone anche vantaggi esclusivi per i suoi clienti. Attualmente, è possibile usufruire di tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible. Questi servizi offrono l’accesso a una vasta libreria di musica, eBook e audiolibri, arricchendo ulteriormente l’esperienza di acquisto e intrattenimento degli utenti.

In un periodo in cui la gestione dei dati è diventata cruciale, l’acquisto di un SSD portatile come il Lexar ES3 si presenta come una scelta strategica per chi desidera migliorare l’efficienza del proprio dispositivo.