Un video che ha rapidamente guadagnato popolarità ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei robot umanoidi. Durante una dimostrazione pubblica tenutasi il 15 marzo 2025 a Taishan, in Cina, un’unità H1 della Unitree, azienda specializzata in robotica avanzata, ha involontariamente colpito una spettatrice anziana con un movimento del suo braccio.

Incidente e reazioni

L’incidente, avvenuto nel contesto di un festival delle lanterne, ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico: si tratta di un semplice errore tecnico o è il primo segnale di un potenziale pericolo più grave?

Interrogativi sulla sicurezza

Sebbene gli esperti abbiano escluso la possibilità che il robot abbia agito con intenzioni aggressive, l’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza di queste macchine, in contrasto con le leggi della robotica di Asimov. Attualmente, molti modelli, incluso l’H1, sono controllati a distanza da operatori umani o tramite joystick, suggerendo che l’incidente potrebbe essere stato causato da un errore di controllo o da un malfunzionamento tecnico.

Preoccupazioni e normative

Con il mercato dei robot umanoidi in rapida espansione, le preoccupazioni sui possibili rischi per il pubblico sono in aumento. Attualmente, le normative sulla sicurezza dei robot sono quasi inesistenti. Mentre esistono regolamenti ben definiti per i droni, per i robot umanoidi non ci sono leggi specifiche che ne limitino l’uso in spazi pubblici o che stabiliscano responsabilità in caso di incidenti. La Cina ha iniziato a introdurre linee guida sulla sicurezza, ma a livello globale le regolamentazioni rimangono vaghe e poco definite.

Richieste di misure urgenti

Gli esperti del settore stanno chiedendo misure urgenti, come un maggiore controllo sugli operatori, limiti di utilizzo in luoghi affollati e l’implementazione di sistemi di sicurezza avanzati. È fondamentale che le aziende produttrici di robot prestino attenzione a queste raccomandazioni per garantire un utilizzo sicuro di queste tecnologie.

Consapevolezza pubblica

In aggiunta alle necessarie regolamentazioni, è essenziale aumentare la consapevolezza pubblica riguardo alla natura dei robot. La convinzione diffusa che i robot siano già completamente autonomi è errata e potrebbe generare panico ingiustificato. Tuttavia, eventi come quello di Taishan dimostrano che il dibattito sulla sicurezza della robotica è più attuale che mai. In futuro, gli utenti potrebbero riflettere con maggiore attenzione prima di decidere di adottare un robot umanoide, come quello presentato da Meta.