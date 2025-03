Unieuro ha recentemente lanciato un’interessante promozione che potrebbe attirare l’attenzione di chi cerca un dispositivo tecnologico portatile con un ampio schermo. Il Xiaomi Pad 7 in edizione limitata, completo di tastiera, è disponibile a un prezzo vantaggioso. L’offerta è stata presentata in occasione del volantino “Passione Casa”, attivo fino al 19 marzo 2025.

Dettagli dell’offerta

Il tablet è attualmente in vendita al prezzo di 399,90 euro attraverso il portale di Unieuro, un notevole risparmio rispetto al prezzo consigliato di 519,90 euro, che rappresenta uno sconto del 23%. Questa offerta è particolarmente interessante per chi desidera un dispositivo di ultima generazione senza dover affrontare una spesa eccessiva.

Caratteristiche del dispositivo

Il Xiaomi Pad 7, recentemente annunciato in prossimità dell’edizione 2025 del Mobile World Congress che si svolge a Barcellona, si presenta come una novità nel panorama tecnologico. Questo modello è disponibile nella configurazione 8/128GB e nella colorazione Grey, rendendolo non solo potente ma anche esteticamente gradevole. Il kit in offerta è ulteriormente arricchito dalla presenza di una tastiera in edizione limitata, che ne aumenta la versatilità e l’appeal per gli utenti che necessitano di un dispositivo adatto sia per il lavoro che per il tempo libero.

Acquisto e ulteriori informazioni

Per chi desidera approfondire ulteriormente le specifiche del Xiaomi Pad 7 e del relativo kit, il sito web di Unieuro offre dettagli completi e la possibilità di effettuare l’acquisto direttamente online. Non perdere l’occasione di approfittare di questa offerta, che rappresenta un’opzione allettante per chi è alla ricerca di tecnologia all’avanguardia a un prezzo competitivo.