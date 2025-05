Se siete alla ricerca di un nuovo televisore per seguire i vostri programmi preferiti sui canali del digitale terrestre e avete un budget limitato, Unieuro ha una proposta interessante per voi. Attualmente, è attiva un’offerta su un televisore del marchio UNITED.

Il modello in promozione, il UNITED LED24H44, è disponibile al prezzo di soli 89,99 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Il prezzo consigliato per questo televisore è di 99,99 euro, quindi si tratta di un risparmio significativo. Questa offerta fa parte dell’iniziativa “Solo Online” di Unieuro, che sarà attiva fino all’11 maggio 2025.

Caratteristiche del televisore UNITED

Il televisore UNITED LED24H44 è dotato di un display LED da 24 pollici con risoluzione HD (1.366 x 768 pixel). Sebbene il modello non supporti funzionalità smart, è comunque equipaggiato con due porte HDMI, che consentono di collegare dispositivi esterni come dongle HDMI, ad esempio l’Amazon Fire TV Stick. Questo permette di ampliare le funzionalità del televisore, rendendolo adatto anche per lo streaming di contenuti online.

Per chi desidera ulteriori dettagli sul televisore UNITED LED24H44, il sito di Unieuro offre informazioni complete relative alle specifiche tecniche e alle opzioni di acquisto. Approfittare di questa offerta potrebbe essere un’ottima opportunità per chi cerca un televisore economico ma funzionale.

Modalità di accesso all’offerta

Per accedere all’offerta, è sufficiente visitare il sito ufficiale di Unieuro e cercare il modello UNITED LED24H44. Una volta trovato, potrete completare l’acquisto direttamente online. Ricordate che questa promozione è valida solo fino all’11 maggio 2025, quindi è consigliabile non perdere tempo se siete interessati.

In sintesi, se siete in cerca di un televisore a un prezzo accessibile e non avete bisogno di funzionalità smart, il modello UNITED LED24H44 rappresenta un’opzione valida. Con un buon rapporto qualità-prezzo, è un acquisto che potrebbe soddisfare le vostre esigenze di intrattenimento domestico.