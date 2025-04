Unieuro presenta una promozione interessante per chi cerca un computer portatile performante senza dover affrontare spese eccessive. In particolare, il rivenditore offre un’opportunità imperdibile per acquistare un notebook da gaming di Acer con GPU RTX 4060 a un prezzo vantaggioso.

Dettagli dell’offerta

Il modello in questione è l’Acer NITRO V 15 ANV15-41-R9MM, attualmente disponibile al prezzo di 999 euro sul sito ufficiale di Unieuro, rispetto a un prezzo consigliato di 1.199 euro. Questa offerta fa parte della campagna promozionale “Passa al nuovo”, che rimarrà attiva fino al 2 aprile 2025.

Benefici aggiuntivi

Durante questo periodo, i clienti possono anche beneficiare di un rimborso fino a 300 euro per la valutazione dell’usato, rendendo l’acquisto ancora più accessibile. Per ulteriori dettagli riguardo a questa iniziativa, è possibile visitare il portale di Unieuro.

Caratteristiche tecniche

Il notebook Acer NITRO V 15 ANV15-41-R9MM è equipaggiato con un potente processore AMD Ryzen 7 7735HS, che si affianca alla scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060. La configurazione include anche un SSD da 512 GB e 16 GB di RAM, garantendo prestazioni elevate per il gaming e altre attività intensive. Il display, con una diagonale di 15,6 pollici, offre una risoluzione Full HD, mentre il sistema operativo installato è Windows 11 nella versione Home.

Ulteriori informazioni

Per chi desidera ulteriori informazioni sull’Acer NITRO V 15 ANV15-41-R9MM e sulla promozione attuale, il sito di Unieuro rappresenta la fonte ideale.