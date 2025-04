Se state cercando un computer portatile in grado di migliorare la vostra esperienza di gioco, Unieuro ha un’offerta che potrebbe interessarvi. Attualmente, è disponibile un notebook da gaming di MSI con GPU RTX 4060, ideale per gli appassionati di videogiochi.

Il MSI Cyborg 15 A13VF-601IT è in vendita sul sito di Unieuro al prezzo di listino di 1.199 euro. Tuttavia, grazie a una promozione presente nel volantino “Unieuro Specials”, valida fino al 14 aprile 2025, è possibile ottenere uno sconto extra del 18,04% al momento del pagamento. Di conseguenza, il prezzo finale scende a 982,70 euro, un’opportunità imperdibile per chi desidera un dispositivo performante a un costo ridotto.

Caratteristiche del notebook da gaming MSI

Il MSI Cyborg 15 A13VF-601IT si distingue per il suo display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel), che offre immagini chiare e dettagliate. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home, garantendo un’interfaccia moderna e funzionalità avanzate. Sotto il cofano, il notebook è equipaggiato con un processore Intel Core i7-13620H, che assicura prestazioni elevate anche durante le sessioni di gioco più intense. La scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060 permette di gestire i titoli più recenti con fluidità e qualità grafica eccellente.

Inoltre, il dispositivo è dotato di 16 GB di RAM, che supportano multitasking e operazioni complesse senza rallentamenti. Non manca un SSD da 1 TB, che offre ampio spazio per archiviare giochi, applicazioni e file multimediali, garantendo tempi di caricamento rapidi e una reattività generale del sistema notevole.

Dettagli sulla promozione attiva

Per chi desidera approfondire ulteriormente le caratteristiche del MSI Cyborg 15 A13VF-601IT e scoprire tutti i dettagli della promozione attiva, il portale di Unieuro offre tutte le informazioni necessarie. La possibilità di acquistare un notebook da gaming di alta qualità a un prezzo scontato rappresenta un’opportunità vantaggiosa per gli appassionati di tecnologia e gaming.

Visitate il sito di Unieuro per non perdere questa occasione e per approfittare di un’offerta che potrebbe trasformare la vostra esperienza videoludica.