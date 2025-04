Siete in cerca di un dispositivo mobile con sistema operativo Android a un prezzo accessibile? La catena Unieuro offre un’opzione interessante per chi desidera risparmiare. In promozione si trova attualmente uno smartphone TCL a un costo molto competitivo.

Dettagli sul dispositivo

Il dispositivo, il TCL 501, è ora disponibile al prezzo di soli 59 euro attraverso il portale di Unieuro. Il prezzo suggerito per questo modello è di 69,99 euro, come indicato sul sito della catena. Questa offerta fa parte dell’iniziativa “Solo Online”, attiva fino al 6 aprile 2025.

Caratteristiche tecniche

Il TCL 501 si distingue per il suo display da 6 pollici e una batteria da 3.000 mAh, che garantisce un utilizzo prolungato. Il dispositivo è dotato di 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, rendendolo adatto per le esigenze di chi utilizza il telefono per attività basilari. La connettività dati supportata è il 4G, mentre il sistema operativo installato è Android 14 in Go Edition. Questo smartphone entry-level è pensato per coloro che non necessitano di funzionalità avanzate.

Ulteriori informazioni

Se desiderate ulteriori dettagli sul TCL 501, potete consultare l’annuncio presente sul sito di Unieuro.