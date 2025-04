Se desiderate semplificare le vostre faccende domestiche con l’ausilio della tecnologia, Unieuro offre una proposta interessante. Attualmente è disponibile in promozione un robot aspirapolvere Ultra del noto marchio Dreame.

Dettagli sul modello

Il modello in questione è il Dreame L10s Ultra Gen2 Combo, attualmente in vendita sul sito ufficiale di Unieuro al prezzo di 529,90 euro. Il prezzo di listino suggerito per questo dispositivo è di 599,90 euro, quindi si tratta di un’opportunità da non perdere.

Caratteristiche principali

Il robot aspirapolvere Dreame presenta una potenza di aspirazione di 10.000 Pa, permettendo di affrontare anche le pulizie più impegnative. Inoltre, l’autonomia di funzionamento arriva fino a 240 minuti, rendendolo adatto per una pulizia approfondita di ampie superfici. Questa soluzione non è solo un aspirapolvere, ma include anche funzionalità di lavapavimenti grazie al sistema MopExtend RoboSwing, rendendolo un’opzione versatile per diverse esigenze domestiche.

Ulteriori informazioni

Se desiderate ulteriori dettagli sul robot aspirapolvere Dreame L10s Ultra Gen2 Combo, visitate il portale ufficiale di Unieuro, dove troverete tutte le informazioni necessarie per un acquisto consapevole e mirato.