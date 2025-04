Unieuro ha lanciato un’interessante promozione per chi è in cerca di un televisore di recente produzione a un prezzo competitivo. Fino al 28 aprile 2025, i consumatori possono approfittare di un’offerta su uno Smart TV LG 55QNED80T6A, rilasciato nel 2024, che potrebbe risultare allettante per chi desidera aggiornare il proprio sistema di intrattenimento domestico.

Dettagli dell’offerta

Il televisore LG 55QNED80T6A, originariamente proposto a un prezzo di 599,90 euro sul sito di Unieuro, presenta un notevole sconto rispetto al prezzo consigliato di 999 euro. Grazie all’iniziativa “Unieuro Specials”, fino alla data indicata, i clienti possono beneficiare di un extra sconto del 18,04% al momento del pagamento. Questo significa che, aggiungendo il televisore al carrello, il costo finale si riduce a 491,68 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca un prodotto di qualità a un prezzo accessibile.

Caratteristiche tecniche del televisore

Il modello in promozione vanta un pannello QNED da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD, offrendo un’esperienza visiva di alto livello. È equipaggiato con il sistema operativo webOS, il quale garantisce l’accesso a una vasta gamma di applicazioni per i principali servizi di streaming, rendendo l’uso del televisore semplice e intuitivo. Inoltre, il dispositivo è dotato di 3 porte HDMI, permettendo di collegare più dispositivi contemporaneamente, e supporta lo standard DVB-T2 per la ricezione del digitale terrestre, assicurando così una fruizione completa dei contenuti.

Informazioni aggiuntive sul prodotto

Per chi desidera approfondire ulteriormente il modello LG 55QNED80T6A e scoprire le specifiche dettagliate, è possibile visitare il sito ufficiale di Unieuro. Qui, oltre a trovare l’offerta attuale, sono disponibili informazioni aggiuntive riguardo alle funzionalità e alle prestazioni del televisore, rendendo più facile per i consumatori prendere una decisione informata sul proprio acquisto.