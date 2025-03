A meno di un anno dal suo ritorno ufficiale nel mercato italiano, Vivo ha svelato il lancio dei nuovi smartphone della serie V50. L’azienda mira a consolidare la propria presenza nel segmento di fascia media, ponendo particolare attenzione al comparto fotografico.

Un sistema fotografico avanzato

Il Vivo V50 si distingue per il suo sistema fotografico, frutto della collaborazione con ZEISS. La fotocamera principale è equipaggiata con un sensore da 50 megapixel, dotato di stabilizzazione ottica su gimbal, capace di catturare immagini dettagliate anche in situazioni di scarsa luminosità. Questo dispositivo integra una tecnologia innovativa che simula la visione umana, permettendo di riprodurre colori più realistici e naturali. Inoltre, la modalità AI Aura Light Portrait 2.0 offre un’illuminazione tridimensionale per i soggetti, con due stili distinti: Rembrandt e Butterfly, progettati per esaltare i dettagli del viso durante i ritratti.

La fotocamera frontale è stata ottimizzata, incorporando un sensore da 50 megapixel con grandangolo e messa a fuoco automatica, garantendo così una qualità elevata nelle foto di gruppo. La fotocamera posteriore ultragrandangolare amplia ulteriormente le possibilità fotografiche, rendendo il V50 adatto anche per la cattura di paesaggi. Non mancano le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come il AI Image Studio, che migliora la qualità delle immagini, e la gomma magica, che consente di rimuovere elementi indesiderati dalle foto. È presente anche una modalità Film Camera per chi ama l’effetto della pellicola tradizionale, ideale per gli appassionati di fotografia retrò.

Design e specifiche tecniche

Il V50 presenta un design curvo, sfoggiando un display Quad Curved da 6,77 pollici AMOLED con cornici ridotte. Sotto la scocca, troviamo una potente batteria Bluevolt da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90W. L’autonomia è ulteriormente ottimizzata grazie a funzioni intelligenti come AI Sleep e il sistema Smart Charging Elite. Il processore montato è lo Snapdragon 7 Gen 3. Il dispositivo sarà disponibile nelle colorazioni Mist Purple e Satin Black, con un prezzo di lancio fissato a 599 Euro.

V50 Lite: una versione più accessibile

Per quanto riguarda il V50 Lite, come suggerisce il nome, si tratta di un’opzione più economica. Questo modello è dotato di una batteria da 6500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90W e monta il processore MediaTek Dimensity 6300, affiancato da 256 gigabyte di memoria. La disponibilità del V50 Lite è prevista dal 27 marzo 2025 per la versione 4G, al prezzo di 259 Euro, mentre quella 5G sarà disponibile da aprile a 329 Euro.

Tutte le informazioni relative ai nuovi modelli possono essere consultate sul sito ufficiale di Vivo.