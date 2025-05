Se siete alla ricerca di una webcam di alta qualità per le vostre esigenze lavorative o di studio, un’opzione interessante è attualmente disponibile su Amazon. La webcam in questione è la Logitech Brio 300, un modello che si distingue per le sue prestazioni e funzionalità, in offerta al momento.

Dettagli dell’offerta

La Logitech Brio 300 è in vendita su Amazon con uno sconto del 42% rispetto al prezzo di listino di 79,99 euro. Attualmente, è possibile acquistarla per soli 46 euro. Questo dispositivo è venduto e spedito direttamente da Amazon, garantendo una disponibilità immediata per chi decide di approfittare dell’offerta.

Caratteristiche tecniche

Questa webcam è progettata per fornire immagini di alta qualità, con una risoluzione di 1080p e una frequenza di 30 fotogrammi al secondo. Tra le sue caratteristiche principali, spicca l’otturatore per la privacy, che consente di coprire fisicamente la lente quando non è in uso. Inoltre, è dotata di un microfono integrato con tecnologia di riduzione del rumore, ideale per garantire una comunicazione chiara durante videochiamate o webinar. Un altro aspetto interessante è la presenza di una presa USB Type C, che rende la webcam compatibile con una vasta gamma di computer e dispositivi.

