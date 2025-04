In occasione dello Xiaomi Fan Festival 2025, il Mi Store offre ai consumatori l’opportunità di approfittare di sconti significativi sullo Xiaomi 14T Pro, il modello di punta della casa asiatica per l’anno 2024. Gli utenti possono ottenere riduzioni fino a 300 Euro, rendendo l’acquisto di questo smartphone ancora più allettante.

Offerte sullo xiaomi 14t pro

Lo Xiaomi 14T Pro, nella configurazione con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, è ora in vendita a 549,90 Euro, rispetto ai 799,90 Euro di listino. Questo significa un risparmio di ben 250 Euro, un’occasione da non perdere per chi cerca un dispositivo di alta qualità. Gli utenti possono accedere all’offerta direttamente attraverso il link fornito.

Varianti disponibili e sconti aggiuntivi

Anche la variante con 12GB di RAM e 512GB di memoria è oggetto di un’interessante promozione. Il prezzo passa da 899,90 Euro a 637,40 Euro. Inoltre, è possibile ottenere un ulteriore sconto effettuando la permuta del proprio dispositivo, rendendo l’offerta ancora più vantaggiosa per gli utenti che desiderano aggiornare il proprio smartphone.

Modello con maggiore capacità di storage

Per chi è interessato a un modello con maggiore capacità, lo Xiaomi 14T Pro con 12GB di RAM e 1TB di storage è disponibile a 699,90 Euro, un prezzo ridotto rispetto ai 999,90 Euro precedenti. Questa offerta rappresenta una valida opportunità per chi necessita di un dispositivo con elevate prestazioni e ampio spazio di archiviazione.

Caratteristiche tecniche dello xiaomi 14t pro

Lo Xiaomi 14T Pro è dotato di un display AMOLED con un refresh rate di 144Hz, che garantisce un’esperienza visiva fluida e reattiva. La fotocamera principale è composta da un sensore da 50 megapixel, accompagnato da una lente ultra grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 50MP, rendendolo un dispositivo ideale per appassionati di fotografia. La batteria ha una capacità di 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 120W, assicurando che gli utenti possano rimanere connessi per tutto il giorno senza preoccupazioni.

Queste offerte rappresentano un’opportunità imperdibile per gli appassionati di tecnologia e smartphone, permettendo di acquistare un dispositivo di alta gamma a prezzi decisamente competitivi.