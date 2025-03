Il nuovo Xiaomi Pad 7 Pro si prepara a debuttare sul mercato, e gli appassionati possono già prenotarlo su Amazon. La piattaforma offre una promozione che garantisce il prezzo più basso, permettendo di risparmiare nel caso in cui il costo scenda prima della data di uscita.

Dettagli sul prezzo e disponibilità

Il tablet, disponibile per il preorder al prezzo di 599 euro, sarà lanciato ufficialmente il 12 giugno 2025. La prenotazione avviene direttamente tramite Amazon, dove il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Questa iniziativa di prezzo minimo garantito consente agli utenti di approfittare di eventuali ribassi che potrebbero verificarsi tra il momento della prenotazione e il rilascio del dispositivo.

Caratteristiche tecniche del dispositivo

Il Xiaomi Pad 7 Pro si distingue per un display ad alta risoluzione 3,2K con una frequenza di aggiornamento di 144Hz, che offre un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. La luminosità di picco raggiunge i 800 nits, supportando la tecnologia Vivid HDR per colori vividi e dettagli nitidi. Sotto il cofano, il tablet è equipaggiato con il potente processore Snapdragon 8s Gen 3 Mobile Platform, costruito con un’architettura a 4nm, accompagnato da 12 GB di RAM e una memoria interna di 512 GB. La batteria, con una capacità di 8.850 mAh, promette di garantire un’autonomia duratura per l’uso quotidiano.

Vantaggi di Amazon Prime

Amazon Prime offre ai suoi membri una serie di vantaggi, tra cui consegne rapide e gratuite, accesso a contenuti esclusivi su Amazon Prime Video e giochi gratuiti tramite Amazon Prime Gaming. Gli utenti che non sono ancora iscritti possono usufruire di una prova gratuita di 30 giorni. Gli studenti hanno diritto a 90 giorni di prova gratuita con la promozione Amazon Prime Student. Inoltre, ci sono offerte speciali che includono tre mesi gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible.