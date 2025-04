Durante l’Adobe Max che si è svolto a Londra nel mese di ottobre 2025, Adobe ha presentato una serie di innovazioni significative nel campo dell’intelligenza artificiale, che interessano tutti i suoi prodotti e i modelli sviluppati internamente. L’evento ha messo in luce i progressi della compagnia nel settore dell’immagine generativa, con un focus particolare su nuovi strumenti e funzionalità.

Annuncio di firefly 4 e firefly 4 ultra

Un annuncio di particolare rilevanza è stato quello relativo a Firefly 4 e Firefly 4 Ultra, i due nuovi modelli di linguaggio sviluppati da Adobe. Questi rappresentano un’evoluzione nel campo della generazione di immagini. Firefly 4 si distingue per la sua velocità e efficienza, progettato per generare immagini in modo rapido. Tuttavia, è Firefly 4 Ultra a rappresentare il vero avanzamento, essendo in grado di produrre fotografie con un livello di realismo e dettagli senza precedenti. Secondo Adobe, Firefly 4 Ultra migliora anche la rappresentazione degli esseri umani, un compito noto per essere particolarmente complesso per le tecnologie di intelligenza artificiale.

Uscita di firefly video

Un’altra novità significativa è l’uscita dalla fase beta di Firefly Video, un modello capace di generare filmati di durata variabile da cinque secondi, supportando risoluzioni di 520p, 720p e 1080p. Questo strumento è ora accessibile a tutti gli abbonati a Creative Cloud e include controlli avanzati per il movimento della telecamera e l’angolazione delle clip create.

Collaborazioni nel settore dell’intelligenza artificiale

Un elemento di grande interesse è rappresentato dalle nuove collaborazioni di Adobe con altre aziende nel settore dell’intelligenza artificiale. Infatti, Firefly ora integra modelli esterni come ChatGPT Image Generator, Google Imagen 3, Flux 1.1 e Veo 2 per la generazione video. Queste partnership ampliano le capacità di Firefly, permettendo agli utenti di sfruttare una gamma più ampia di strumenti e risorse.

Sviluppo di un’app mobile per firefly

Infine, Adobe ha rivelato che è in fase di sviluppo un’app mobile dedicata a Firefly, progettata per offrire funzionalità ottimizzate per dispositivi smartphone, differente rispetto all’attuale sito web. Tuttavia, non sono state fornite informazioni specifiche riguardo alla data di lancio. Recentemente, Adobe ha anche lanciato Adobe Photoshop per smartphone, evidenziando la crescente importanza del mobile nella strategia della compagnia.