Il fenomeno delle chiamate pubblicitarie continua a destare preoccupazione tra gli utenti, e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha recentemente annunciato l’introduzione di un filtro anti spoofing per proteggere i cittadini dai tentativi di frode telefonica. Questa iniziativa si affianca alle già esistenti funzionalità dei vari sistemi operativi per smartphone, che offrono strumenti utili per ridurre il rischio di cadere in trappola.

Le misure di Apple per il blocco delle chiamate indesiderate

Nel contesto delle misure adottate, Apple ha implementato su iOS un sistema che consente di silenziare e rifiutare automaticamente tutte le chiamate provenienti da numeri sconosciuti. Questa funzionalità, sebbene efficace, è piuttosto drastica, poiché si applica a tutti i numeri non memorizzati in rubrica. Pertanto, un contatto che cambia operatore e chiama potrebbe trovarsi automaticamente escluso, con il rischio di non poter comunicare.

Considerando che la maggior parte delle telefonate indesiderate proviene da numeri non registrati, attivare questa protezione diventa particolarmente utile nei periodi in cui si registra un incremento delle chiamate da parte dei call center. Gli utenti possono così evitare di essere disturbati da comunicazioni non richieste.

Attivazione della funzionalità di silenziamento

Attivare il silenziamento delle chiamate da numeri sconosciuti è un processo semplice e veloce. Per farlo, gli utenti devono prima sbloccare il proprio dispositivo e accedere all’applicazione Impostazioni. Una volta all’interno, è necessario navigare nel pannello “App”, quindi individuare e selezionare “Telefono”. In questa sezione, scorrendo verso il basso, si troverà l’opzione “Silenzia numeri sconosciuti”. Attivando il toggle, che deve risultare verde, si attiverà la funzionalità, proteggendo così l’utente da chiamate indesiderate.

Queste semplici operazioni possono contribuire a una maggiore tranquillità, specialmente in un periodo in cui le chiamate pubblicitarie sembrano essere in aumento. Con l’implementazione di misure come il filtro anti spoofing e le opzioni di silenziamento offerte dai vari smartphone, gli utenti hanno ora a disposizione strumenti efficaci per gestire meglio le comunicazioni telefoniche.