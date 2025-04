Sono trascorse diverse settimane dalla presentazione di Alexa+ da parte di Amazon, avvenuta nel mese scorso. Il gigante dell’e-commerce ha avviato il rilascio di una versione preliminare del nuovo assistente personale negli Stati Uniti, accessibile attualmente solo a un numero limitato di utenti.

Funzionalità e lacune di Alexa+

Tuttavia, come ha confermato la portavoce di Amazon, Kristy Schmidt, in un’intervista rilasciata a The Verge, la prima versione presenta diverse lacune e molte delle funzionalità mostrate durante l’ultimo evento di Amazon non sono ancora disponibili. Tra le funzioni assenti, si segnalano la capacità di fornire suggerimenti per i regali, l’ordinazione di generi alimentari tramite comandi vocali e l’accesso ad Alexa Plus attraverso il browser.

Problemi e funzionalità non disponibili

Secondo un articolo pubblicato dal Washington Post, un giornale di proprietà di Jeff Bezos, alcune delle caratteristiche promesse non soddisfano attualmente gli standard di Amazon e, pertanto, non sono pronte per il lancio pubblico. Tra le funzionalità non funzionanti, Alexa Plus non è in grado di ordinare cibo da Grubhub basandosi sulle informazioni ricevute durante una conversazione. Inoltre, non riesce a riconoscere i membri della famiglia per ricordare loro di eseguire determinate facende domestiche. Anche la funzione “Stories With Alexa“, pensata per i più piccoli, è assente.

Disponibilità e costi di Alexa+

Al momento, non ci sono informazioni ufficiali riguardo a un possibile lancio di Alexa+ in Europa. Negli Stati Uniti, il servizio ha un costo di 19,99 dollari al mese, mentre è gratuito per gli abbonati ad Amazon Prime.