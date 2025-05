La situazione attuale negli Stati Uniti, come riportato dalla CNN, è caratterizzata da eventi sorprendenti che coinvolgono le agenzie meteorologiche. Le attrezzature utilizzate per il monitoraggio climatico si trovano di fronte a una nuova e inquietante minaccia: alcune milizie.

Attacco ai sistemi radar della noaa

Secondo un articolo della CNN pubblicato il 5 maggio 2025, il gruppo paramilitare noto come Veterans on Patrol ha deciso di attaccare i sistemi radar Doppler della NOAA, convinti che si tratti di “armi meteorologiche” utilizzate dal governo contro la popolazione. Questa teoria del complotto, priva di qualsiasi fondamento, sta guadagnando attenzione e preoccupazione.

Minacce alla sicurezza delle infrastrutture

L’ufficio di sicurezza della NOAA ha recentemente diffuso un memorandum interno in cui si avverte che il gruppo paramilitare sta progettando raid mirati nei pressi delle installazioni dotate di radar della rete NEXRAD. Questi radar sono fondamentali per il monitoraggio di eventi meteorologici estremi, come tornado e temporali, e la loro integrità è essenziale per la sicurezza pubblica.

Il gruppo veterans on patrol

Fondato nel 2015, il gruppo Veterans on Patrol è noto per le sue posizioni anti-governative e anti-immigrazione, e si identifica con il nazionalismo cristiano. La NOAA ha segnalato che i membri di questo gruppo stanno incitando i propri sostenitori a cercare vulnerabilità nei radar, con l’intento di danneggiarli. Il leader del gruppo, Michael Lewis Arthur Meyer, ha guadagnato notorietà per la diffusione di teorie infondate riguardanti uragani generati da “armi a energia diretta”. Inoltre, è stato coinvolto in incidenti di manomissione delle infrastrutture di telecomunicazione, con l’obiettivo di ostacolare presunti “attacchi militari contro l’umanità”.

Preoccupazioni per la sicurezza pubblica

Questa escalation di tensione attorno ai sistemi meteorologici solleva interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture critiche e sulla possibilità di atti di vandalismo che potrebbero compromettere la capacità delle autorità di monitorare e rispondere a eventi climatici estremi. La NOAA, insieme ad altre agenzie, sta monitorando attentamente la situazione, consapevole dell’importanza di mantenere operativi i propri sistemi di rilevamento per proteggere la popolazione.