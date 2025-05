Continua la discussione sulle truffe telefoniche e sui tentativi di frode perpetrati da malintenzionati. Oggi, in data 12 aprile 2025, presentiamo un elenco di prefissi telefonici da monitorare e bloccare, poiché spesso associati a vari tentativi di truffa.

Prefissi da monitorare

I seguenti prefissi telefonici sono stati identificati come potenziali fonti di frodi:

+375 (Bielorussia): Questo prefisso è spesso utilizzato in truffe dove si cerca di indurre la vittima a richiamare numeri con tariffe elevate .

+53 (Cuba): Associato a raggiri telefonici di carattere internazionale, è importante prestare attenzione a chiamate provenienti da questo numero.

+33 (Francia): Sebbene sia un prefisso europeo, può apparire in tentativi di truffa, quindi è consigliabile restare vigili.

+383 (Kosovo): Utilizzato in frodi che mirano a far richiamare la vittima per attivare abbonamenti non richiesti, è un numero da evitare.

+371 (Lettonia): Frequente nei casi di frodi telefoniche, è consigliato non rispondere a chiamate da questo prefisso.

+218 (Libia): Spesso coinvolto in truffe telefoniche internazionali, è un altro prefisso da tenere d'occhio.

+370 (Lituania): Utilizzato in raggiri finalizzati al furto di dati personali, è fondamentale prestare attenzione.

+373 (Moldavia): Comune nelle truffe che cercano di spaventare la vittima, inducendola a effettuare pagamenti immediati.

+44 (Regno Unito): Talvolta usato in frodi basate sull'impersonificazione, è consigliabile non rispondere.

+381 (Serbia): Prefisso impiegato in truffe che possono comportare costi nascosti per chi riceve o effettua la chiamata.

+27 (Sudafrica): Frequentemente associato a tentativi di frodi e furto di dati sensibili, è da considerare pericoloso.

+255 (Tanzania): Rilevato in truffe che generano addebiti elevati sulle bollette telefoniche, è meglio evitarlo.

+216 (Tunisia): Spesso utilizzato per la truffa Wangiri, che consiste nello squillo senza risposta per indurre a richiamare.

+563 (Valparaíso): Prefisso legato a chiamate verso numeri a pagamento, da evitare assolutamente.

+678 (Vanuatu): Spesso implicato in chiamate che comportano costi estremamente alti, è un numero da bloccare.

Consigli per la protezione

Poche ore fa, su queste pagine, abbiamo fornito indicazioni su come bloccare le chiamate pubblicitarie su iPhone. È consigliabile attivare questa opzione, specialmente durante i periodi in cui si registrano un aumento delle chiamate da numeri sconosciuti. In generale, si sconsiglia di richiamare i numeri esteri da cui si ricevono squilli.

Recentemente, abbiamo anche trattato la nuova truffa a nome Enel, che mira a sottrarre denaro agli utenti. La consapevolezza e la precauzione sono fondamentali per proteggersi da queste insidie telefoniche.

Strumenti utili

