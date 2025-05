Una recente indagine condotta da TheFork e ScuolaZoo, pubblicata in occasione della Giornata Mondiale della Lentezza, ha rivelato tendenze sorprendenti tra le nuove generazioni. I giovani, infatti, continuano a respingere i ritmi frenetici imposti dalla società moderna, esprimendo un forte desiderio di rallentare.

Dati sul digital detox

Un dato particolarmente significativo emerso dal rapporto è che l’82% degli intervistati ha già sperimentato o intende sperimentare il “digital detox”. Questa pratica consiste in una pausa temporanea da social network, notifiche e dalla costante esposizione a informazioni digitali. Per i giovani, disconnettersi rappresenta una delle strategie principali per ritrovare il proprio benessere. Sorprendentemente, solo il 5% degli intervistati considera i social come forma di svago.

Pausa pranzo e benessere

Un altro aspetto interessante è che il 54% dei giovani sfrutta la pausa pranzo per mangiare in modo sereno. Questo momento non è solo un’opportunità per ricaricare le energie, ma è anche visto come fondamentale per il mantenimento dell’equilibrio fisico e mentale. Infatti, il 29% degli intervistati sottolinea l’importanza della conversazione durante i pasti, evidenziando come il cibo favorisca interazioni significative.

Prospettive sui cambiamenti sociali

Il rapporto completo è disponibile nel comunicato stampa diffuso da ScuolaZoo e TheFork. Questa indagine offre una prospettiva interessante sui cambiamenti in atto nella società contemporanea, in gran parte influenzati dalle nuove generazioni. Mentre in passato i social network e il digitale occupavano una posizione predominante, oggi sembrano aver perso parte della loro centralità nelle priorità giovanili.