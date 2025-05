Un team di ricercatori francesi ha recentemente fatto una scoperta affascinante riguardante il comportamento delle seppie. Questo studio, condotto nel 2025, ha rivelato che questi cefalopodi comunicano tra loro attraverso movimenti specifici dei loro tentacoli.

Interpretazione dei segnali

La questione su cosa significhino questi gesti rimane aperta. Potrebbero rappresentare segnali di dominanza, poiché dopo un “saluto” l’altra seppia tendeva a ritirarsi. Tuttavia, esiste anche la possibilità che si tratti di rituali di corteggiamento, sebbene anche gli esemplari più giovani utilizzassero queste espressioni. Secondo gli autori della ricerca, l’ipotesi più plausibile è che questi movimenti siano segnali simbolici con significati variabili a seconda del contesto in cui vengono utilizzati.

Comunicazione attraverso l’acqua

I movimenti delle braccia delle seppie non si limitano a generare segnali visivi, ma producono anche onde meccaniche nell’acqua. Gli esperimenti condotti dai ricercatori indicano che le seppie potrebbero percepire questi segnali anche tramite il senso del tatto, grazie a un processo noto come meccanoricezione. In sostanza, le seppie comunicano non solo attraverso la vista, ma anche “a onde”.

Capacità cognitive sorprendenti

Le seppie sono già conosciute per le loro straordinarie capacità cognitive, come la pianificazione futura e la attesa di ricompense migliori. Questo nuovo studio, ancora in fase preliminare, apre a nuove possibilità, suggerendo che, come i capodogli, anche questi animali potrebbero possedere un “alfabeto nascosto” da decifrare. La ricerca continua a esplorare le complesse forme di comunicazione di questi affascinanti cefalopodi, rivelando un mondo ancora poco conosciuto.