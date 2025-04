Avete mai pensato di acquistare un telefono resistente che unisca buone prestazioni a un prezzo accessibile? Attualmente, su Amazon è disponibile un’offerta imperdibile per un dispositivo che potrebbe fare al caso vostro. Tuttavia, è importante affrettarsi, poiché la promozione è limitata nel tempo.

L’oggetto dell’offerta è il TCL 505, uno smartphone facilmente reperibile su Amazon, pronto per la spedizione immediata. Grazie a un sconto del 23% rispetto al prezzo consigliato di 129,90 euro, il dispositivo è ora acquistabile a soli 99 euro.

Caratteristiche tecniche del TCL 505

Il TCL 505 è dotato di uno schermo da 6,75 pollici con risoluzione HD+, che offre una visione chiara e dettagliata. La frequenza di aggiornamento di 90 Hz garantisce una navigazione fluida, rendendo l’esperienza utente decisamente più piacevole, sia durante la navigazione nei menu che nella visione di contenuti multimediali.

In termini di prestazioni, questo smartphone è equipaggiato con 12 GB di RAM (suddivisi in 6+6) e una memoria interna di 256 GB, che consente di archiviare una grande quantità di dati senza problemi. La batteria, con una capacità di 5.010 mAh, assicura un’ottima autonomia, permettendo di utilizzare il dispositivo per lungo tempo senza necessità di ricarica frequente.

Ulteriori dettagli e vantaggi di Amazon Prime

Per chi desidera approfondire ulteriormente le specifiche del TCL 505, è consigliabile visitare la pagina ufficiale del prodotto su Amazon, dove è possibile trovare informazioni dettagliate e recensioni da parte di altri utenti.

