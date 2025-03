Se siete alla ricerca di un computer desktop dalle dimensioni ridotte, ma con prestazioni elevate e un prezzo accessibile, la proposta di Amazon potrebbe soddisfare le vostre esigenze. Il modello in questione è l’Acer Aspire XC-1780, attualmente disponibile a un prezzo promozionale che non potete perdere.

Dettagli dell’offerta su Amazon

L’Acer Aspire XC-1780 è in vendita su Amazon, dove è possibile approfittare di uno sconto del 29% rispetto al prezzo originale. Questo porta il costo del dispositivo a soli 484 euro. Il computer è pronto per la spedizione immediata, rendendolo una scelta conveniente per chi desidera un nuovo PC senza dover attendere a lungo.

Caratteristiche tecniche del computer

Questo PC desktop si distingue per le sue dimensioni compatte, rendendolo ideale per chi ha uno spazio limitato sulla scrivania. All’interno del case, che include anche un lettore di dischi, si trovano un potente processore Intel Core i5-13400, 16 GB di RAM DDR4 e un veloce SSD da 512 GB. Queste specifiche garantiscono prestazioni elevate per una varietà di utilizzi, dal lavoro alla navigazione in internet, fino al gaming leggero.

In aggiunta, l’Acer Aspire XC-1780 viene fornito con una licenza di Windows 11 Home, oltre a un mouse e tastiera USB inclusi nella confezione. Questo rende il prodotto pronto all’uso non appena viene estratto dalla scatola, senza necessità di ulteriori acquisti.

Servizi aggiuntivi offerti da Amazon

Acquistando il computer su Amazon, gli utenti possono anche beneficiare di diverse promozioni. Attualmente, Amazon offre tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible. Questi servizi consentono di accedere a una vasta gamma di contenuti musicali, eBook e audiolibri, ampliando ulteriormente l’esperienza di acquisto.

Per ulteriori dettagli sul Acer Aspire XC-1780, è possibile visitare la pagina ufficiale su Amazon, dove troverete tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione informata.