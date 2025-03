Siete appassionati di videogiochi e siete in cerca di un monitor che unisca qualità e convenienza? Attualmente, su Amazon è disponibile un’offerta imperdibile per il monitor AOC Gaming 24G4X, un dispositivo che promette di soddisfare anche i gamer più esigenti.

Dettagli sull’offerta del monitor

Il monitor AOC Gaming 24G4X è attualmente in promozione su Amazon, dove è sia venduto che spedito direttamente dalla piattaforma. Con uno sconto del 22% rispetto al prezzo più basso registrato recentemente, il costo è ora di soli 121 euro. Questo schermo, progettato specificamente per il gaming, offre un’ottima occasione per chi desidera migliorare la propria esperienza di gioco senza svuotare il portafoglio.

Caratteristiche tecniche del monitor

Il AOC Gaming 24G4X è dotato di un pannello IPS da 24 pollici con risoluzione Full HD, che garantisce immagini nitide e colori vividi. La frequenza di aggiornamento di 180Hz e il tempo di risposta di 1ms lo rendono ideale per i giochi frenetici, dove ogni millisecondo conta. Questo monitor supporta anche l’HDR10, migliorando ulteriormente la qualità visiva. Inoltre, è compatibile con le tecnologie AMD FreeSync Premium e Nvidia G-Sync, che aiutano a eliminare il tearing e a garantire un’esperienza di gioco fluida.

A completare le sue caratteristiche, il monitor è equipaggiato con le tecnologie Flicker Free e Low Blue Mode, che contribuiscono a ridurre l’affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di gioco. Queste funzionalità sono particolarmente apprezzate da chi trascorre molte ore davanti allo schermo.

Per ulteriori informazioni sul monitor AOC Gaming 24G4X e per approfittare dell'offerta attuale, è consigliabile visitare la pagina ufficiale di Amazon.