Possedere un Mac Mini con chip M4 o M4 Pro offre l’opportunità di migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso grazie a un accessorio attualmente in promozione su Amazon. Fino al 31 maggio 2025, è disponibile l’ORICO VS10, un dispositivo che si presenta come una soluzione pratica per ampliare le funzionalità del piccolo computer Apple. Questo prodotto è attualmente scontato del 52%, passando da un prezzo di listino di 129,99 euro a soli 62 euro. Inoltre, con l’acquisto, si riceve in omaggio un Hub USB ORICO 4 in 1.

Un accessorio versatile per Mac Mini

L’ORICO VS10 si distingue come uno stand progettato specificamente per i modelli più recenti di Mac Mini. Questo accessorio, una volta collegato, offre un accesso semplificato a diverse porte USB e slot per microSD, elementi estremamente utili per chi desidera ampliare le capacità del proprio dispositivo. L’innovazione principale di questo prodotto è la possibilità di installare un SSD al suo interno, permettendo così di aumentare lo spazio di archiviazione, che nei modelli base di Mac Mini è piuttosto limitato. Questa caratteristica si rivela fondamentale per coloro che lavorano con file di grandi dimensioni o che necessitano di ulteriore spazio per i propri progetti.

Vantaggi dell’iscrizione ad Amazon Prime

Per chi desidera ottimizzare ulteriormente le proprie spese su Amazon, l’iscrizione ad Amazon Prime rappresenta una scelta vantaggiosa. I nuovi iscritti possono usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni, un’opportunità che consente di testare i numerosi vantaggi del servizio. Gli studenti, in particolare, possono beneficiare di un periodo di prova esteso a 90 giorni gratis. Tra i servizi inclusi, gli abbonati possono accedere a un’ampia selezione di film e serie TV su Prime Video, oltre a giochi gratuiti tramite Prime Gaming. Non è finita: Amazon offre anche tre mesi di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible, rendendo l’iscrizione un’opzione da considerare seriamente.

L’ORICO VS10 si presenta quindi come un accessorio imperdibile per i possessori di Mac Mini, offrendo un mix di funzionalità e convenienza che può migliorare notevolmente l’esperienza d’uso.