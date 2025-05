Non siete fan degli auricolari in-ear e desiderate un paio di cuffie che offrano un’ottima qualità audio e un design originale a forma di clip? In questo caso, la vostra scelta potrebbe ricadere su alcuni modelli SoundPeats attualmente in promozione su Amazon, disponibili per un tempo limitato.

Soundpeats pearlclip pro

Le SoundPeats Pearlclip Pro rappresentano una soluzione ideale per chi cerca cuffie open-ear. Questi dispositivi sono dotati di driver da 12mm, offrendo bassi potenti e una batteria con un’autonomia di 24 ore. Le varianti disponibili, sia in bianco che in nero, sono attualmente scontate del 20%. Il prezzo di acquisto è di soli 55 euro, rendendo queste cuffie un’opzione molto competitiva per gli audiofili che desiderano un prodotto di qualità.

Soundpeats pop clip

Anche le SoundPeats POP Clip sono in offerta, presentando un design simile a quello delle Pearlclip Pro. Queste cuffie vantano una batteria con un’autonomia di 30 ore, supporto a Dynamic EQ e driver a doppio magnete da 10,8mm. Disponibili anch’esse in bianco e nero, attualmente beneficiano di uno sconto del 20% rispetto al prezzo più basso recente di 59,99 euro, portando il costo a soli 47 euro.

