In attesa di un’offerta imperdibile per l’acquisto di un iPad Pro con il potente chip M4 di Apple? Non lasciatevi sfuggire l’occasione attualmente disponibile su Amazon, che potrebbe durare solo poche ore.

L’oggetto della promozione è un iPad Pro con M4, nuovo e originale, venduto e spedito direttamente da Amazon, con disponibilità immediata. Questo tablet ha subito un sconto del 14% rispetto al prezzo consigliato di 1.819 euro, e ora è disponibile per soli 1.569 euro.

Caratteristiche dell’iPad pro in offerta

La versione in promozione è dotata di connettività WiFi + Cellular e offre una memoria interna di 256 GB, un vetro standard e una raffinata colorazione Argento. Tra le specifiche tecniche, il tablet è equipaggiato con il già menzionato chip Apple Silicon M4, che garantisce prestazioni elevate, e un magnifico display Ultra Retina XDR da 13 pollici, ideale per una visione di alta qualità.

Per chi fosse interessato, è possibile consultare la scheda tecnica completa di questo iPad Pro con M4 direttamente sulla pagina di Amazon.

Offerte e vantaggi esclusivi su Amazon

Oltre all’ottima offerta sull’iPad Pro, Amazon propone anche promozioni interessanti per i nuovi abbonati. Gli utenti possono approfittare di tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, che offre l’accesso a una vasta libreria musicale, e due mesi gratuiti di Kindle Unlimited, per esplorare una ricca selezione di eBook. Inoltre, è disponibile un mese gratuito di Audible, che consente di ascoltare audiolibri e podcast in italiano.

Queste offerte rendono l’acquisto dell’iPad Pro ancora più vantaggioso, permettendo di esplorare nuove forme di intrattenimento e cultura. Non perdete l’occasione di arricchire la vostra esperienza con un dispositivo all’avanguardia e vantaggi esclusivi.