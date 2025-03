Acquistare un robot aspirapolvere e lavapavimenti rappresenta una scelta intelligente per semplificare le pulizie domestiche. Nel 2025, Amazon offre una serie di sconti interessanti sui prodotti della linea Roborock, noti per la loro qualità e innovazione.

Roborock Qrevo Curv S5X Set

Il Roborock Qrevo Curv S5X Set è uno dei modelli in offerta, caratterizzato da una potenza di aspirazione di 17.000 Pa, nettamente superiore a quella di molti altri robot presenti sul mercato. Questo dispositivo, oltre a garantire un’aspirazione efficace, è dotato di un sistema di sollevamento automatico dei moci, una stazione smart e una tecnologia antigroviglio che facilita le operazioni di pulizia. Attualmente, grazie a uno sconto del 15% rispetto al prezzo più basso registrato, il costo finale per questo robot è di 849 euro. Per chi desidera approfondire, è possibile consultare la pagina dell’offerta su Amazon.

Roborock Qrevo Edge S5A

Un altro prodotto da considerare è il Roborock Qrevo Edge S5A, anch’esso con una potenza di aspirazione di 17.000 Pa. Questo modello si distingue per la presenza di una stazione smart, una spazzola laterale FlexiArm e la funzione di autopulizia, rendendolo particolarmente versatile e pratico per l’uso quotidiano. Anche in questo caso, gli utenti possono beneficiare di uno sconto del 15% sul prezzo più basso recente, portando il costo a 849 euro. Maggiori dettagli sono disponibili sulla pagina dell’offerta su Amazon.

Per coloro che non sono ancora iscritti ad Amazon Prime, c’è la possibilità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni, approfittando della promozione attuale. Gli studenti hanno l’opportunità di ricevere 3 mesi di Prime a costo zero, godendo dei vantaggi come spedizioni rapide e accesso a contenuti esclusivi su Amazon Prime Video. Inoltre, sono disponibili periodi di prova gratuiti per servizi come Music Unlimited, Kindle Unlimited e Audible, rendendo l’offerta ancora più allettante per gli utenti.