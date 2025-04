Grazie a una promozione imperdibile lanciata da Amazon, gli appassionati di tecnologia possono approfittare di un’offerta straordinaria su un piccolo proiettore dalle prestazioni elevate. Fino a quando l’offerta sarà disponibile, è possibile acquistare il AKATUO XR21 a un prezzo notevolmente ridotto.

L’offerta prevede uno sconto del 55% rispetto al prezzo standard di 139,99 euro, consentendo di portare a casa questo proiettore per soli 63 euro. Questo dispositivo, che si distingue per un eccellente rapporto qualità-prezzo, è ideale per chi desidera un’esperienza visiva di alta qualità senza spendere una fortuna.

Caratteristiche tecniche del proiettore

L’AKATUO XR21 è un mini proiettore Full HD (1080p) che supporta anche la risoluzione 4K. Ciò significa che immagini con una risoluzione superiore a quella nativa vengono automaticamente ridimensionate, garantendo sempre una proiezione di qualità. Con una luminosità di picco di 15000 lumen, questo proiettore è capace di offrire immagini chiare e vivide anche in ambienti non completamente oscurati.

In aggiunta, l’AKATUO XR21 è dotato di altoparlanti integrati, il che elimina la necessità di collegare dispositivi audio esterni per ottenere un suono di qualità. La connettività è un altro punto di forza: il proiettore supporta sia WiFi che Bluetooth, facilitando il collegamento con vari dispositivi, dai computer agli smartphone. Infine, le dimensioni massime della proiezione possono raggiungere i 200 pollici, permettendo di creare un grande schermo su qualsiasi superficie desiderata, ideale per film, presentazioni o giochi.

